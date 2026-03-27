Bakan Çiftçi, ilkokul öğretmenini hastanede ziyaret etti

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenin bir insanın hayatına dokunan en kıymetli iz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu akşam, ilkokul yıllarımda bana emek veren, Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu'ndaki kıymetli Ayşe öğretmenimi hastanede ziyaret ettim. Elini öperek hayır duasını aldım. Bugünlere gelmemizde emeği olan, sabrıyla yolumuzu aydınlatan tüm öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Her birinin üzerimizde silinmez izleri, unutulmaz emekleri vardır. Kıymetli öğretmenime Rabb'imden acil şifalar diliyor, bu vesileyle yüreğini evlatlarına adayan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."