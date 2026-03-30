Hal işlemlerinde çifte fatura ve düşük fiyat oyunu: Büyük vergi kaybı tespit edildi

Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucunda hallerdeki bazı işletmelerce Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığının, bununla bağlantılı çifte fatura düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 11:00, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 11:01
Hal işlemlerinde çifte fatura ve düşük fiyat oyunu: Büyük vergi kaybı tespit edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasa düzenini bozarak haksız kazanç sağlamaya yönelik her türlü yasa dışı girişime karşı denetim ve yaptırım faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bakanlık tarafından, sebze ve meyve ticaretinin düzenli, şeffaf ve kayıtlı şekilde yürütülmesi için hallerde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Büyükşehirlerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hallerdeki bazı işletmeler tarafından HKS'ye gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığı, bununla bağlantılı olarak çifte fatura düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığı suçüstü tespit edilmiştir. Ayrıca, ürün künyelerine düşük satış bedelleri girilerek, rüsum ve stopaj yükümlülüklerinin de eksik beyan edildiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıkça gerekli cezai işlemlerin başlatıldığı aktarıldı

Açıklamada, söz konusu fiillerle kamu gelirlerinin zarara uğratıldığı, piyasada haksız rekabet ve fahiş fiyat ortamı oluşturulduğu bildirildi.

Bu kapsamda, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen işletmeler hakkında Bakanlıkça gerekli cezai işlemlerin başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, kanunlara aykırı eylemleri tespit edilen bu firmalarla ilgili dosyalar, Bakanlığımız tarafından detaylı inceleme yapılmak üzere hemen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu başkanlıklarına iletilmiştir. Bakanlık olarak fahiş fiyat ve stokçuluk gibi her türlü eylemle mücadele ettiğimiz gibi yasa dışı her türlü girişime anında müdahale ederek gereken yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz."

