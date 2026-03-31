Sistem arızası ödemeleri durdurdu: SGK'den 7 Nisan'a kadar ek süre
Bosna-Hersek'ten Hakkari'ye uzanan operasyon: 52 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkezli 18 ilde ve Bosna-Hersek'te yasa dışı bahis ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük siber operasyonlarından birine imza attı. 4 aylık takip sonucunda, 20 milyar liralık rekor bir para trafiğini yönettiği tespit edilen 52 şüpheli gözaltına alınırken, örgütün teknik altyapısından sorumlu kırmızı bültenli zanlı Saraybosna'da yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 18:42, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 18:43
İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkezli 18 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 şüphelinin, kırmızı bültenle aranan 1 zanlının ise Bosna-Hersek'te gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı bahis organizasyonları kurdukları, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladıkları ve bu faaliyetleri örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri tespit edilen 52 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin, siber devriye ve teknik analiz çalışmaları sonucunda, suç örgütünün yasa dışı bahis platformları üzerinden yüksek hacimli finansal akışı yönettiği, 7/24 esasına dayalı panel sistemi kullandığı ve üçüncü şahıslardan temin edilen hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirleri kripto varlıklara dönüştürdüğü belirlendi.

Çalışmalar sonucunda, illegal finansal ekosistem ve katmanlama (layering) faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 20 milyar lira tutarında para trafiği olduğu tespit edilirken, bu tutarın, Türkiye'de bugüne kadar siber suçlar ve benzer nitelikteki soruşturmalarda işlem hacmi açısından belirlenen en yüksek meblağ olduğu kaydedildi.

Kırmızı bültenle aranan 1 şüpheli yurt dışında yakalandı

Soruşturma kapsamında suç örgütünün uluslararası yapılanması da deşifre edildi. İllegal faaliyetlerin Bosna-Hersek'te bulunan sunucu ve yönetim katmanlarına kadar uzandığı tespit edildi.

Bu çerçevede, sistemin teknik altyapısında yer aldığı belirlenen 1 şüpheli hakkında Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla çıkarılan kırmızı bülten kapsamında, eş zamanlı operasyonla Saraybosna'da yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda yüksek kapasiteli dijital materyal ve cihazlar ele geçirildiği belirtilirken, adli bilişim incelemeleri ve soruşturmanın Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ettiği bildirildi.

