Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Halil F. idaresindeki 63 AIH 843 plakalı otomobil, Kırsal Konuklu Mahallesi yakınlarında, Halil O. yönetimindeki 06 TG 111 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Halil, İsmail ve Adnan F. ile Halil O. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan baba Adnan ile oğulları İsmail ve Halil F. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.