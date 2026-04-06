Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 20:54, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 20:55
Yazdır
Halil F. idaresindeki 63 AIH 843 plakalı otomobil, Kırsal Konuklu Mahallesi yakınlarında, Halil O. yönetimindeki 06 TG 111 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Halil, İsmail ve Adnan F. ile Halil O. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan baba Adnan ile oğulları İsmail ve Halil F. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber