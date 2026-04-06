Silivri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 29 tutuklama

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında, Silivri ve çevre ilçelerde faaliyet gösterdiği belirlenen, liderliğini M.A.'nın yaptığı silahlı suç örgütü deşifre edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 3 Nisan'da İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 46 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9 tabanca, av tüfeği, çok sayıda senet ve kıymetli evrak ile farklı çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.