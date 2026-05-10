Oğlundan sonra Muhittin Böcek de etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yaptı, öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildi. Böcek'in ifade alma işlemleri sürüyor.

BÖCEK'İN OĞLU DA İTİRAFÇI OLMUŞTU

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.

GÖKHAN BÖCEK'İN 1 MİLYON EURO İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Mayıs'ta etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Gökhan Böcek, ifadesinde şu iddialarda bulundu: "Manisa ilinde Özgür Özel'e verildiği iddia edilen 20 milyon dolar ve eşimin Ekrem İmamoğlu'na verdiği öne sürülen rüşvet iddialarının tamamı asılsızdır. Ancak ben tam tarihini hatırlamamakla birlikte 5 Ocak ile 20 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara'ya gitmiştim. Bunun nedeni, Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından bizzat şahsım aranmıştır."

Böcek, ifadesinin devamında parayı nasıl temin ettiğini şöyle anlattı: "Veli Ağbaba 1 milyon Euro istemesinin üzerine 10-15 gün kadar sürede hazırladım. Parayı seçim çalışmaları döneminde yardımcı olan özel şahıslardan gönüllü olarak temin ettim. Sonrasında uçakla sırt çantası içerisinde istenilen 1 milyon Euro parayı Ankara'ya götürdüm. Ankara'da doğrudan CHP Genel Merkezi'ne gittim. Danışmaya uğradığımda 6. katta beni beklediklerini söylediler."

Böcek, paranın teslimi sırasında yaşananları ise şöyle aktardı: "Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi. Parayı teslim ettikten sonra oradan ayrıldım."

VELİ AĞBABA'NIN YALANLAMASI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparak bunları kesinlikle reddetti. Ağbaba, "Hayatım boyunca Gökhan Böcek'i tanımadım. Kendisini ilk ve son kez 16 Eylül 2025 tarihinde babası Muhittin Böcek'i cezaevi ziyaretim sırasında tanıdım. Ayrıca beyanlarında Genel Merkez'e geldiği tarih olarak 15 günlük bir aralıktan bahsetmiştir. Yapılan incelemelerde belirttiği 15 günlük tarih aralığında CHP Genel Merkezi'ne geldiğine dair hiçbir giriş-çıkış bilgisi bulunamamıştır" dedi.

Ağbaba iddialarına karşı ise şunları söyledi: "Olmazsa olmaz delil zincirinin hiçbir halkasının bulunmadığı ispatlanamadığı bir ifadeyle şahsıma ve partime iftira atılmaktadır. Siyasi itibar suikastı amacı taşıyan bu tür iftiralara, karalama operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Bu iftirayı organize edenlere; tüm hesap hareketlerimi, HTS ve baz verilerimi, ilgili tüm noktaların kamera kayıtlarını incelemeleri çağrısında bulunuyorum."

UÇUŞ VE SINYAL KAYITLARI AĞBABA'YI YALANLIYOR MU?

Ancak açık kaynaklara yansıyan HTS ve uçuş kayıtları, Gökhan Böcek'in ifadesini destekler nitelikte bilgiler içeriyor. Kayıtlara göre Gökhan Böcek uçakta 07A numaralı koltukta, yanında eşi Zuhal Böcek ise 07B koltuğunda seyahat etti. Uçuşun ardından Böcek, Sheraton Ankara Hotel'e giriş yaptı. Saat 14:36'da Gökhan Böcek'in cep telefonu, CHP Genel Merkezi yakınlarında sinyal verdi. Saat 15:55'te ise Gökhan Böcek, Ankara'dan İstanbul'a geçti.

ÖZKAN YALIM'IN İTİRAFLARI: ÖZGÜR ÖZEL'E ARAÇ VE NAKİT

Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesiyle eş zamanlı olarak kamuoyunun gündemine oturan bir diğer kritik itiraf, CHP'den ihraç edilen ve rüşvet, irtikap ile ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda verdiği etkin pişmanlık ifadesinde Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımındaki Mercedes V300 aracın VIP dönüşümü için 170 bin avro artı KDV tutarındaki bedelin Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri şirketi üzerinden ödendiğini itiraf etti.

Yalım'ın ifadesine göre, 2023 yılı sonundaki CHP Kurultayı öncesinde Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin TL nakit para verildi. Yalım, 200 bin TL tutarındaki parayı Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de Özel'in bir yakınına çanta içinde elden teslim ettiğini beyan etti. Yalım bunlara ek olarak delegelerle görüşerek Özel'in genel başkan seçilmesi için ikna faaliyetleri yürüttüğünü de ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddiaları reddetti ve ilgili aracın tüm masraflarının parti tarafından karşılandığını, kişisel bir menfaat sağlanmadığını vurguladı. Özel, sürecin tüm CHP'yi ve kendisini itibarsızlaştırmaya yönelik bir kumpas olduğunu savundu.

TÜM İFADELER 2023 CHP KURULTAYI DAVALARIN TAŞINDI

Gökhan Böcek'in 1 milyon Euro iddiası ve Özkan Yalım'ın kurultay öncesi para ve araç desteğine ilişkin beyanları, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen hem hukuk hem de ceza davalarıyla doğrudan kesişiyor. İddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alırken; delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadi yapıldığı, market kartı dağıtıldığı ve oy pusulası fotoğrafı istendiği iddia ediliyor. Bu yollarla Özgür Özel'in kazanması için delege iradelerinin yönlendirildiği öne sürülüyor

Kurultayın iptali talebiyle açılan mutlak butlan davası, yerel mahkemenin esasa girmeden reddetmesinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf incelemesine taşındı. İstinaf mahkemesi, inceleme sürecinde İstanbul ve Ankara'daki ilgili yerel mahkemelerden tüm delil ve dava dosyalarını talep etti. Mutlak butlan kararı çıkması ve kesinleşmesi halinde Özgür Özel yönetiminin yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin hukuken tekrar yetkili hale gelebileceği belirtiliyor.

Hukukçulara göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerini Ankara'daki mutlak butlan davasını incelemekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdiği öğrenildi. Söz konusu itirafların, hem istinaftaki mutlak butlan davasını hem de Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 12 sanığın yargılandığı ceza davasını etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada tüm sanıkların "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 9 milletvekilinin dosyası ise ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.