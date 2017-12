Bylock tuzağının izleri siliniyor

Fetullahçı Terör Örgütü militanlarının kriptolu haberleşme aracı ByLock, örgütsel bağın en güçlü delili olarak mahkeme tutanaklarında yerini aldı. Bugüne kadar ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen pek çok kişi, kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilip tutuklandı. Ancak bazı vatandaşların FETÖ ürünü programları kullanırken ByLock serverine bağlandığı ve bu nedenle mağdur olduğu ortaya çıktı.

"Namaz vakti, kıble bulucu" gibi programları kullanırken Bylock serverine bağlanan ve bu nedenle mağdur olan 10 bin 300 kadar kişi olduğu belirtiliyor. Bu grupta yer alıp sadece "Bylock" gerekçesiyle cezaevinde bulunanlar savcılıklara gönderilen yazıyla tahliye ediliyor. Uzmanlara göre mahkemeler tahliye işlemini hızlandırmalı.

FETÖ tuzağu nedeniyle 6 ay cezaevinde yatan mağdur A.T., yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. Bylock'un örgüt üyeliği için kesin delil olduğunu FETÖ'cülerle kalırken daha iyi anladığını kaydeden mağdur A.T., "Ben kıble programını kullanıyordum. 7 kez servere bağlanmış. 10 ile 100 civarında ByLock serverine bağlanan ve hiç bir içerik tespit edilemeyen ancak ya cezaevinde ya işini kaybeden bir çok insan var. Bir an önce çözüm bulunmalı" dedi.

A.T., cezaevinde geçirdiği 6 ayın yarısını 40 kadar FETÖ'cünün arasında geçirdiğini, daha sonra kendilerinin mağdur olduğunu fark eden görevlilerce itirafçılar koğuşuna alındıklarını anlattı. FETÖ'cü mühendislerce hazırlandığı daha sonra ortaya çıkan Namaz Saati Pro, Kıble bulucu gibi uygulamaları kullandığını anlatan mağdur A.T, "FETÖ'cüler, bu uygulamaların içine gizli bir link yerleştirmiş. Bu uygulamaları kullanan sıradan vatandaşlar, anlık bir 'ping' ile ByLock programının ana serveri ile bağlantı kurmuş gibi görünüyor. Benim toplam 7 kez bağlandığım görünüyor. Ancak ne bir içerik var ne bir mesaj. Bu ortaya çıkınca tahliye edildim" diye konuştu.

50 yaşını geçmesine ve toplum nezdinde önemli bir mesleği olmasına rağmen yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan A.T., "Ailem perişan oldu. İşimi kaybettim. Hatta yüzlerce arkadaşım irtibatı kesti. En yakın arkadaşlarım çocuklarının düğününe dahi çağırmadılar. Devlet aslında tüm ByLock dokümanlarını tek tek çıkarıyor. IP bağlantıları üzerinden bakıldığında 215 bin kişi ByLock'a bağlanmış görünüyor. 10 bin 300 kişinin benim kullandığım programlar gibi uzantılar nedeniyle ByLock listelerine girdiğini öğrendik" diye konuştu.

ByLock indirildikten sonra kişinin kendisine ait bir ID oluşturması gerektiğini öğrendiğini belirten mağdur A.T, "ByLock telefon ve tablet üzerinden çalışsa da, telefon numaraları bilmiyorsunuz. Mesela karşı tarafla mesajlaştınız, ertesi gün, durun ben şunu bir arayayım, deseniz aramanız mümkün değil. Bağlantıyı kopardığınız anda iletişim bitiyor. Zaten isimler kod isim, dolayısıyla karşılıklı konuşacak kişilerin birbirlerinin ID'lerini bilmesi lazım. Daha sonra ortak bir sayı girilmesi gerekiyor. Bu yönden bakılınca ByLock kesinlikle tek başına FETÖ üyeliği için delil teşkil ediyor. MİT'in de 'ByLock delildir' demesinin temel sebebi de bu" ifadelerini kullandı.

Avukat Ali Akbaş, FETÖ'nün kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzantılarını korumak için çeşitli programlar içine bir uzantı gömerek Bylock ana serverı ile bağlantı kurdurduğunu söyledi. Bylock'u yazan FETÖcü mühendis Yasin Alpen ve Kemalettin Bakırcı'nın bu işlemleri gerçekleştirmiş olabileceğini anlatan Akbaş, "Mesela freezy isimli müzik programında, şarkıdan şarkıya geçilirken Bylock IP'sine bağlantı sağlandı. Özetle, aslında ana ekranda şarkıdan şarkıya geçiliyor bu arada Bylock IP'sine ping atılıyor. Fakat telefonda Bylock yüklü olmadığı için ana ekranda meydana gelen bağlantıyı fark etmiyorsunuz. Fakat bu girişler BTK verilerine yansıyor. BTK verilerine göre dava dosyalarında bu kişi 5,20,100 Bylock IP'sine gitmiş şeklinde yer alıyor" diye konuştu.

