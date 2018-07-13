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KPSS 2018/1 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM, KPSS 2018/1 tercih sonuçlarını açıkladı
KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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