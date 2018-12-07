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Bir garip olay! Vatandaşlar, ağaçlardan gelinlik topladı

Çorum'da ormanlık alanda çam ağaçlarına asılmış halde çok sayıda gelinlik bulundu. Kim ya da kimler tarafından atıldığı bilinmeyen gelinlikler, ağaçlardan toplanarak çöpe atıldı
07 Aralık 2018 16:29
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Bir garip olay! Vatandaşlar, ağaçlardan gelinlik topladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde ormanlık alanda vatandaşlar tarafından çok sayıda çam ağaçlarına asılmış gelinlik bulundu.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Olay, ilçeye bağlı İnal köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere gore, Kamil köy grup yolu üzerinde bulunan halk arasında da İnal çamlığı olarak bilinen ormanlık alanda vatandaşlar yerde ve çam ağaçlarında asılı çok sayıda gelinlik olduğunu gördüler.


KİM YA DA KİMLER TARAFINDAN ATILDIĞI BİLİNMİYOR

Düğün sezonlarında binlerce lira verilerek kiralanarak veya satın alınarak genç kızların hayallerini süsleyen gelinliklerin kim ya da kimler tarafından ne sebeple atıldığı öğrenilemedi.

HEPSİ ÇÖPE ATILDI

Gelinlikleri bulan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırırken, gelinliklerin ormanlık alana neden atıldığı öğrenilemedi. Vatandaşlar ağaçlar ve yerlerden topladıkları gelinlikleri çöpe attılar.
DHA
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