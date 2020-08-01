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Bizbize kampanyasında toplanan 1,2 milyar TL dağıtıldı

Bakan Selçuk: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasında toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırdık.
 01 Ağustos 2020 12:11
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Bizbize kampanyasında toplanan 1,2 milyar TL dağıtıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"nda toplanan 2 milyar lirayı aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira ulaştırdıklarını, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımların da 30 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"na bugüne kadar 2 milyarı aşkın bağış yapıldığını belirtti.

Devlet-millet el ele vererek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam edildiğini, yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını kaydeden Selçuk, "1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira nakdi destek verdik. Kampanya kapsamında toplanan miktarın kalanını da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan ödemelere dair bilgileri de paylaşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında vatandaşlara sağlanan destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaşıldığını duyurdu.

Memurlar.Net
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