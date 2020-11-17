Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor

Ağırlıkla kur kaynaklı olmak üzere yüksek oranlarda zam gören otomobil ve binek araçta, gözler 19 Kasım'daki faiz kararına çevrildi. Sektör, PPK'dan faiz artırım kararı çıkacağını ve böylece kurun daha istikrarlı bir seyir izleyeceğini öngörüyor.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, olası faiz artırımının ardından araç fiyatlarında yüzde 10-15 civarında düşüş yaşanabileceği ve yıl sonunda kampanyalı satışların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Otomotiv piyasası Merkez Bankası'nın (MB) 19 Kasım'da açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Çünkü Merkez Bankası'nın kararı otomobil fiyatlarının seyrini belirleyecek.

Merkez Bankası'nın faiz artıracağı, böylece kurun daha stabil bir seyir izleyeceği öngörülüyor. Buna bağlı olarak önümüzdeki haftalarda sıfır araç fiyatlarında yaklaşık yüzde 10, ikinci elde ise yüzde 15'e yakın düşüş olabileceği konuşuluyor.

Ekim ayında satış rekoru kıran otomotiv sektörü, kasımda frene basmıştı. Döviz kurunda yaşanan dalgalı seyir, otomotiv bayilerinde trafiğin azalmasına neden oldu. Kasımın ilk haftasında kurların hızlı yükselişi ve yüzde 7'ye varan zamlar nedeniyle tüketici araç alımını öteledi. Geçen hafta ise kurda yaşanan düşüşe rağmen satışlar hareketlenmedi. Çünkü bu sefer de araç alacaklar fiyatların düşeceği öngörüsü ile yine beklemede kaldı.

Tüketici tarafında tüm gözler markaların yapacağı fiyat güncellemelerine çevrilirken, markalar ise Merkez Bankası'nın önümüzdeki perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Sektör temsilcileri Merkez Bankası'nın faiz artıracağını, çünkü piyasaya müdahalenin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Dolar kurunun 7.50 seviyelerinde stabil hale gelmesi durumunda markaların önünü görebileceği ve daha rahat adım atabileceği ifade ediliyor. Otomotiv sektörünün önde gelen temsilcileri, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarının seyri konusundaki beklentilerini açıkladılar.

'Stok durumu belirleyici olacak'

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu: "Fiyat konusu tamamen markaların stok durumuna bağlı. Yani hangi kur seviyesinden kaç adet ithal ettikleri bu noktada önemli olacak. Ve tabii ki, geçmişte ne kadar zam yaptıkları ve hangi kur seviyesine göre fiyat ayarlayabildikleri de etkili bir unsur olacak."

'Son iki ayda fiyatlar düşecek'

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: "2020 yılı içerisinde döviz kurları sürekli yukarı yönde ve sert çıkışlar göstererek ilerledi. Özellikle hızlı kur artışlarının yaşandığı dönemlerde artış oranları aynı oranda araç fiyatlarına yansıtılamadı. Ancak son zamanlarda yaşanan düşüş markalar tarafından fiyatlara yansıtılmaya başladı. Ayrıca, kısa vadeli kurdan kaynaklı marjın yılın sonuna planlanan satış kampanyalarına kaynak olabileceğine inanıyorum. Yılın son iki ayında hem düşük faizli satış kampanyaları hem de fiyat düşüşleri görebileceğiz."

'Fiyat indirmek yerine kampanya yapılabilir'

Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan: "Markalar fiyatlara 1 Kasım'da yüzde 5-7 arası zam yapmıştı. Ancak artış fiyatlara tam olarak yansımamıştı. Yüzde 5 zam daha gündemdeydi. 6 Kasım Cuma günü kurdaki hızlı yükseliş sonrası güncelleme yapmadı. Ama geçen hafta kurdaki düşüş o köpüğü aldı. Yeni zammı önledi. Kur daha aşağı gelirse fiyat indirmek yerine distribütör destekli düşük kredi kampanyaları gelebilir. Herkes MB'nin faiz kararı ve kurdaki dengeyi bekliyor. Kur şiddetli inmedikçe fiyatı geri getirmek yerine 0 faizli kampanya devreye girecektir."

'Kurdaki düşüş fiyata yansıtılmak zorunda'

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: "Kasımda döviz kurlarındaki düşüş hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarına yansıyacak. Bir otomotiv datası şirketi olarak, yapmış olduğumuz analizde geçen hafta ile bu hafta arasında toplam 8 markada dövizin düşmesine bağlı olarak yaklaşık yüzde 5-6'ya yakın aşağıyı yönlü fiyat güncellemesi yapıldı. Dövizdeki düşüş devam ettikçe markalar fiyatlarını aşağıya doğru güncellemek zorunda. O yüzden diğer markalar da bu hafta ve önümüzdeki günlerde bu aşağıyı yönlü güncellemeyi yapacaklardır. İkinci el bir aracın fiyatının belirlenmesindeki en önemli unsur olan bir aracın sıfır fiyatı olduğu için, bu düşüş ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacak. Bu duruma ek olarak ikinci elde aylardır yaşanan canlılık kasım ayı ile birlikte hız kesmişti. Bunun da etkisiyle ikinci el araç fiyatlarında hemen olmasa da bir ay sonra daha makul fiyatlar göreceğiz."

'Müşteri kura kilitlenmiş durumda'

Minoto CEO'su Ferhat Albayrak: "Otomotiv piyasasında herkes Merkez Bankası'nın kararına odaklandı. Araç alırken her zaman müşterinin kilitlendiği bir unsur oluyor. Şu anda da müşteriler kura odaklanmış durumda. Çünkü son dönemde satışları etkileyen en önemli unsur kur oldu. Dolaysıyla MB'nin faiz kararı fiyatların seyri konusunda belirleyici etken olacak. Zaten markalar yılın son aylarında satış baskısı olduğu için kampanyaları artıracaklardır. Liste fiyatı değişemese de 'sıfır faiz' gibi güçlü kampanyalarla fiyatları daha ulaşılabilir bir seviyeye çekeceklerdir."

'İkinci elde fiyat yüzde 15 düşer'

Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da açıklayacağı faiz kararının hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının seyrini belirleyeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sıfır araç ve ikinci el piyasasında gözler kurun seviyesine odaklanmış durumda. Kur buralarda stabil hale gelirse, o zaman markalar daha rahat adım atabilecek. Markalar liste fiyatını düşürmese de cazip kampanyalarla fiyatları aşağı çekebilirler. Bu durum ikinci el piyasasına da yansır. İkinci el sektöründe de fiyatlar yılsonuna kadar yüzde 15'e kadar düşebilir."