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Ehliyet, pasaport harçları ve trafik cezalarında fiyat artışı

Ehliyet, pasaport harçları ve trafik cezalarında 1 Ocak 2021'den itibaren artış yaşanacak.
 28 Kasım 2020 16:40
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Ehliyet, pasaport harçları ve trafik cezalarında fiyat artışı

İşte 2021 yılında pasaport, ehliyet harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezaları tutarları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 için yeniden değerleme oranını yüzde 9,11 olarak belirledi.

Buna göre vergi, harç ve cezalarda bu oranda artış yaşanacak.

İşte 2021 yılında geçerli ehliyet, pasaport harcı ve trafik cezası tutarları..

PASAPORT HARCI

EHLİYET HARCI

TRAFİK CEZALARI

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, nasıl hesaplanır?
NTV
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