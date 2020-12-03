Üniversite, Türk Dili ve Edebiyatı mezunlarına şans vermeli!

Kocaeli Üniversitesi tarafından 02 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda farklı birimlere öğretim görevlisi alınacağı duyurulmuştur.

Söz konusu ilanı incelediğimizde; Rektörlük DİLMER'de görevlendirilecek kişi için özel şart olarak "Türk Dili ve Edebiyatı Lisans, EĞİTİM YÖNETİM VE DENETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLUP yabancılara Türkçe eğitimi sertifikası olmak." aranmaktadır.

İlana, Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans eğitimi görmüş kişilerin başvurularına imkan verilmemiştir. Yalnızca, Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans öğrenimi görmüş ve "Eğitim Yönetimi ve Denetimi" alanında tezli yüksek lisans mezunu adaylar müracaat edebilecektir. Böyle bir özel şartta haliyle, ilgili alanda lisansüstü eğitim görmüş kişiler nezdinde mağduriyet yaratmaktadır.

Bu kapsamda, henüz yeni başvuruya açılan bu kadronun özel şartlarının geniş bir katılıma imkan verecek şekilde Kocaeli Üniversitesi tarafından güncellenmesinde fayda olacağı düşünülmektedir.