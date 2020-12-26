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2. el otomobil piyasası stop etti

Samsun'da galerici esnafı, son 1-2 ayda 2. el otomobil satışlarının neredeyse tamamen durduğunu söyledi.
 26 Aralık 2020 11:27
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2. el otomobil piyasası stop etti

Pandeminin ilk aylarının ardından oldukça hareketli olan 2. el otomobil piyasası, son 2 aydır adeta stop etti. Satışın durması ve yılbaşı dolayısıyla fiyatlarda yüzde 10 kadar bir gerileme oldu. Her yılsonu piyasada durgunluk yaşandığını ifade eden galericiler, bu sene ise durgunluğun daha fazla olduğunu söylediler.

"Fiyatlar yüzde 10 düştü"

Fiyatların yüzde 10 civarında düştüğünü belirten 20 yıldır Samsun'da galericilik yapan Abdullah Çelik, "Piyasa bugünlerde çok durgun. Her yıl son günlerde bu durgunluk yaşanıyor. Pandeminin de etkisiyle bu yıl geçen yılsonuna göre daha durgun geçiyor. Bundan 2 ay önceki süreçte piyasa çok hareketliydi. Haliyle fiyatlar çok şişmişti. 2. el otomobilde piyasa durdu. Bunda çeşitli etkenler var. Araba fiyatları piyasa değerinin çok üzerinde seyrediyor. Kayıt dışı oto alım-satım yapanların da bunda etkisi çok. Şu an beklemedeyiz. Fiyatlarda ufak da olsa bir geri gelme oldu. Yüzde 10 civarında fiyatlarda düşüş oldu. Oto pazarının ortadan kalkmasının bize bir etkisi olmadı" dedi.

'Opsiyonlandı' oyunu

50 bin TL altı arabalardan randıman alınamayacağını dile getiren 30 yıldır galericilik yapan Rıfat Bilgili, "Pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı satış potansiyelimiz düştü. Her yıl yılın son günleri işler zaten azalır. Bu sene daha fazla azalma oldu. 50 bin TL'lik araba zaten 100 bin TL olmuştu. Yüzde 100 prim yapan arabalarda yüzde 10-20 civarında bir gerileme oldu. Bundan sonraki süreçte 100 bin TL'lik arabayı 75'e alıp, 80 bin TL'ye satmanın yoluna bakacağız. Bizim için değişen veya kötü bir durum yok. Son 2 aya kadar araç piyasası çok hareketli geçti ve ciddi bir kar eldi edildi. Son zamanda galericilerden çok, memur galericiler ortaya çıkmıştı. 'Memurdan, doktordan, öğretmenden araba' diye ilanlar çoğaldı. '1 milyon 700 bin TL'lik araba doktordan satılık', 'polisten 600 bin TL'lik satılık' ve 'imamdan da 400 bin TL'lik satılık' araba ilanları görebilirsiniz. Bunlar şu anda bitti. Şu anda gerçek alım-satımcılar ortaya çıktı. Bazı satıcılar da 'opsiyonlandı' oyunu var. İlanda daha düşük fiyata satılan arabalara yüksek fiyata opsiyonlandı gösterip, piyasayı yükseltiyorlar. Şu anda 50 bin TL altında araba alan sanayiden çıkamaz. Ortalama bir araba için de 100 bin TL'nin gözden çıkarılması gerekiyor" diye konuştu.

"Yeni yılda 2. el otomobil fiyatları yeniden zamlanabilir"

Sıfır otomobil üretimine bağlı olarak yeni yılda 2. el otomobillerin zamlanabileceğini vurgulayan 10 yıldır galericilik yapan Cihat Keskin, "Pandeminin başında ilk 2 ay durgunluk yaşandı. Daha sonra piyasada 6 aylık bir hareketlilik oldu. Son 2 aydır durgunluk sürüyor. 1 aydır da tamamen durdu. Kış ve pandemi bir araya gelince böyle oldu. Vatandaşın fiyatların düşmesi beklentisi var ama sıfır araçlarda fiyat düşmedi. 2. el otomobillerin fiyatının yükselmesi, piyasada gayri resmi olarak araba satılmaya çalışılmasıdır. Bunlar kafalarına göre internet sitelerine fiyat yazıyorlar. Bu da suni bir piyasa oluşturuyor. Devletimizin bunun önüne geçmesi lazım. İnsanlar istediği fiyata istediği siteye ilan verdiği sürece piyasa yükselir. Yeni yılda fiyatların tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. Fabrikalar hala yarım çalışıyor ve sıfır araç üretimi pek yapılamıyor. En çok rağbet gören araçlar ise kadınların da erkekler kadar araç sürmeye başlamasıyla hatchback otomatik vites araçlar oluyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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