KPSS A grubu GK - GY ve eğitim bilimleri sorularını değerlendiriyoruz
|01 Ağustos 2021 16:25
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Saat 10.15'te başlayan 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı sona erdi. Sınavda adaylara 120 soru yöneltilip, soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verildi.
Sınavdan çıkan adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
Genel yetenek-Genel kültür değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ
Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ
(ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu yapıldı. Saat 14.45'te başlayan ve 101 sınav merkezinde düzenlenen sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 100 dakika verildi.
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.
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