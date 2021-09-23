Orman Genel Müdürü, 16 bin 500 personel almak için talepte bulunduklarını açıkladı

Edip Üzen/Memurlar.net

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaz aylarında tüm Türkiye'yi ayağı kaldıran orman yangınlarını, alınan önlemleri ve yapılan eleştirileri Memurlar.Net'e değerlendirdi.

Orman yangınları ile mücadelede personelin yetersiz kaldığına ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Karacabey, önümüzdeki yıl toplam 16.500 personel alımı talebinde bulunduklarını bildirdi.

Karacabey'in personel alımı ve personele ilişkin eleştirilerle ilgili verdiği mesajlar şöyle.

"Emekli olan ve ayrılan personellerin yerine 2020 yılında 6.000 personel alındı. 2021 yılında 2083 personel alımına ilişkin çalışmalar devam ediyor. 2022 yılında ise 10.000 yangın işçisi, 5.000 muhafaza memuru,1.000 orman mühendis, 500 tekniker alımı talebinde bulunduk."

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI YAPILACAK MI?

"2020 yılında unvan değişikliği sınavı yapıldı. 2021 yılında ise görevde yükselme sınavı yapmayı planlıyoruz. Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda gerekli sınavlar gerçekleştirilecektir."

'NİTELİKSİZ DAİRE BAŞKANLARI ATANDI' İDDİASI"

'Kurumumuzda personel atamaları liyakat çerçevesinde yapılıyor. Atanacak personelin yapmış oldukları görevlerdeki başarıları dikkate alınarak atamalar gerçekleştiriliyor.

ORMAN YANGINLARINDA ÖLEN PERSONELİN ŞEHİT SAYILMASI

"Görev esnasında vefat eden personellerimize; orman yangınlarını söndürme çalışmaları esnasında ölenlere ve sakatlananlara ödenecek tazminata ilişkin yönetmelik hükümleri doğrultusunda tazminat ödenmekte ve ayrıca OGM vakfı aracılığıyla yardım kampanyaları düzenlenmektedir. Kurum aidiyeti sayesinde personellerimiz hiçbir mağduriyet yaşamamaktadır.

Yangınlarda hayatını kaybeden personelimizin şehit sayılması için talepte bulunduk. TBMM açıldığında bu konunun gündeme geleceğini düşünüyoruz. " Orman yangınlarında, belediyeler yerleşim yerlerinde yetersiz kaldı