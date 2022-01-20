Belediye'den memurlarına rekor zam ya da bu işin sonu nereye gider?
Son zamanlarda bazı belediyeler yetkili sendikalarla toplu sözleşme imzalayarak çalışan memurlarına genel toplu sözleşmenin dışına çıkarak ilave ödemeler yapmaktadır. Sinop Belediyesi de bu kervana katılarak Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası toplu sözleşme imzalayarak memurlarına ilave ödemeler yapıldığını duyurdu.
Son zamanlarda bazı belediyeler yetkili sendikalarla toplu sözleşme imzalayarak çalışan memurlarına genel toplu sözleşmenin dışına çıkarak ilave ödemeler yapmaktadır. Sinop Belediyesi de bu kervana katılarak Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası toplu sözleşme imzalayarak memurlarına ilave ödemeler yapıldığını duyurdu.
2022 yılını kapsayan Toplu İş Sözleşmesine göre Sinop Belediyesi yüzde 46 artışa
giderek aylık 950 TL ek ödeme ve bayramlarda net 950 TL ikramiye verileceği
duyuruldu. İyi de bu ödemeler hangi mevzuata göre yapılacak? Tek başına toplu
sözleşme bu tür ödemeler için yeterli midir?
2022 ve 2023 yıllarında kamu personeline aylıklarına uygulanacak olan artışı içeren 6. dönem toplu sözleşme metni 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İmzalanan 6. dönem toplu sözleşmesi, Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmeyi de kapsamaktadır. Dolayısıyla her sendika yetkisini aşarak yetkili olduğu belediyelerde Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmedeki sınırları aşarak sözleşme imzalayamaz. Daha açık ifadeyle Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme yetkili sendika ile kamu adına ilgili bakan arasında imzalanarak bütün yerel yönetimleri bağlar hale getirilmiştir.
Sonuç olarak belediyelerin ben yaptım oldu mantığıyla hareket ederek sadece tek bir belediyede yetkili sendika ile imzaladığı sözleşmeyi esas alınarak toplu sözleşmenin dışına çıkılamaz. Anlaşıldığı kadarıyla belediye başkanı ne olursa olsun sonuçlarına katlanırım mantığıyla hareket ediyor ve kendisiyle birlikte bir çok kişinin de sıkıntıya düşmesine sebep oluyor. Bu şekilde hareket eden belediyelerin ilgililerine tazmin çıkarıldığı Sayıştay kararlarında sıklıkla görülmektedir. Bakalım işin sonu nereye gidecek?