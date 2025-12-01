TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Kabine toplandı: İşte gündemdeki maddeler
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
Borsada yükseliş hızlandı! Bankalar yüzde 3'ü aştı

Borsa İstanbul, düşük gelen İstanbul'un enflasyonunun ardından yükselişini hızlandırırken; BIST100 endeksi yeniden kritik ve psikolojik seviye olan 11 bin puanın üzerine çıkarken, bankacılık endeksinde ise artış yüzde 3'ü aştı.

Haber Giriş : 01 Aralık 2025 15:15, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 16:12
Borsa yatırımcının gözü çarşamba günü açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verisinde olurken, borsa bugün İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin kasım ayı verilerinin açıklanmasıyla ivmelendi. Öte yandan Türkiye ekonomisi, 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 büyürken; bir önceki çeyreğe göre ise büyüme, yüzde 1,1 oldu

BIST100 endeksi yeniden kritik ve psikolojik seviye olan 11 bin puanın üzerine çıkarken, bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 3'ü aştı.

Borsada hızlı yükseliş

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 163,11 puan ve yüzde 1,5 artışla 11.061,81 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 65,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen bankacılık, en çok düşen ise yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puan ise destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 10.898,70 puandan tamamlamıştı.

İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu

İTO'nun kasım ayı enflasyon verileri belli olurken; buna göre İstanbul'da perakende fiyatlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,19 arttı. Kentte yıllık bazda enflasyon oranı ise, yüzde 38,28 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı

Türkiye ekonomisi, 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 büyürken; bir önceki çeyreğe göre ise büyüme, yüzde 1,1 oldu. Ekonomistler, ülke ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 büyüyeceğini öngörmüştü.

Fed'den faiz indirimi beklentileri gücünü koruyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.

