İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Defterdara vali yetkisi veren CBK'ya iptal kararı
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi Türkiye oldu

Türkiye, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 13:06, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 12:59
OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi Türkiye oldu

Türkiye, uyguladığı ekonomik program ve sergilediği performansla büyümesini sürdürüyor.

Türkiye, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü.

Arka arkaya 21 çeyrektir büyüme kaydeden Türkiye, bu değerle, verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında da söz konusu dönemde en yüksek büyüme gösteren 4'üncü ülke oldu.

Yüzde 10,5 büyüyen İrlanda ve yüzde 3,9 büyüyen Danimarka, OECD ülkeleri arasında ilk iki sırada yer aldı.

Polonya, bugün açıklanan nihai verilere göre üçüncü çeyrekte yüzde 3,8 büyüyerek 3'üncü sırada dikkati çekti. Sıralamada 4'üncülüğü alan Türkiye'yi, yüzde 3,6'lık büyüme oranıyla Kolombiya takip etti.

Gayrisafi yurt içi hasıla verileri açıklanan OECD ülkelerinden Meksika, Finlandiya ve Japonya'nın ekonomisi ise üçüncü çeyrekte küçüldü.

Ekonomisi en fazla küçülen ülke, yüzde 1,8 ile Japonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 0,6 daralmayla Finlandiya ve yüzde 0,1 ile Meksika takip etti.

Türkiye, G20'de 5'inci sırada

Türkiye, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de yüzde 3,7 ile 5'inci sırada yer aldı.

G20 ülkeleri arasında üçüncü çeyrekte yıllık bazda ekonomisi en hızlı büyüyen ülke yüzde 8,2 ile Hindistan oldu.

