Eski sistem 'Cumhur'dan 20 milletvekili götürdü

AK Parti'nin, Meclis'e sunulan Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nda yer alan artık oylarla ilgili çıkardığı veriler dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, partide yapılan son toplantılarda, düzenleme yeniden ele alındı. Toplantılarda sunum yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bir siyasi partinin içinde bulunduğu ittifakın artık oylarından, bir anlamda oy avantajından yararlanarak milletvekili çıkarmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Getirilen düzenlemenin "demokratik bir sistem" olduğu vurgulanan toplantılarda, 2018 yılında seçime bu sistemle girilmiş olması durumunda AK Parti'nin 13, HDP'nin 5, MHP'nin 7, CHP'nin ise daha az milletvekili çıkaracağı belirtildi. Toplantılarda, söz konusu sistemin birinci partiler için karlı olacağına dikkat çekildi. Yapılan toplantılarda, yeni sistem şu örnekle anlatıldı: İki milletvekili çıkaran bir il düşünelim. Bir tanesi 100 bin oy almış olmuş, bir tanesi 73 bin, diğeri de 51 bin oy almış olsun.

A ve C partisi ittifak yapmış olsun. Şimdiki sistemde A ve C partisinin oyu 151 bin yapıyor. 151 bini önce bire sonra ikiye bölüyorsun, 75 yapıyor. B partisinin oyu 73 binden büyük olduğu için iki tane milletvekilini A ve C partisi almış oluyor. Oysa C partisi 51 bin almış. 73 bin oy alan B partisi vekil çıkaramamış oluyor. Tam tersi daha antidemokratik uygulama oluyor. Getirilecek sistemde ittifak da olsa önce barajı geçmeleri gerekiyor. Önce bire bölüyor, sonra ikiye böldüğünde daha yüksek olduğunu 73 bin oy alan olduğu için vekili B partisine veriyor. Sonuçta bu sistem daha demokratik bir sistem.

EBRU KARATOSUN