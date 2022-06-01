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Memur emekliliğinde sigortalı işe giriş tarihi mi esas alınır?

Memur emekliliğinde sigortalı işe giriş tarihi mi, fiili hizmet süresi toplamı mı esas alınır?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 01 Haziran 2022 17:00
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Memur emekliliğinde sigortalı işe giriş tarihi mi esas alınır?

Memurluktan önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi sigortalı başlangıcını göre öne çekilmez Memurlar için emeklilik yaşının hesabında 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresi esas alınır.

Soru : 01.05.1979 doğumluyum. sigorta başlangıcım (işçi-ssk) Şubat 1997 ve 560 prim günüm var. 2006 yılında askerliğimi kısa dönem(6 ay) yaptım. 2010 yılında kamuda sözleşmeli mühendis olarak çalışmaya başladım ve ağustos 2011 yılından itibaren kamuda kadrolu mühendis olarak çalışmaya devam ediyorum. Bazı sorularım olacak ilgilenirseniz çok memnun olurum. 1-Emeklilik şartlarında hangi kanuna (5434 veya 5510) tabiyim? 2- 25 yıl sigortalılık süresi mi yoksa fiili hizmet yılı mı gerekli; eğer 25 hizmet yılı ise ssk hizmetlerim fiili hizmet yılına dahil mi yoksa sadece emekli sandığı hizmetimi gerekli? 3- İsteğe bağlı emeklilik yapmak istesem ne kadar gün prim ödeme yapmalıyım ve hangi sigorta kolundan emekli olurum? 4-Kısmi emeklilik hakkım varsa hangi şartlara (yıl,yaş ve prim) tabiyim? İlginize çok teşekkür ederim.

Kısa net bilgiler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olmayanlar, memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmeti olmayanlar, memur olarak çalışma hayatına başladıklarında 5510 sayılı Kanuna tabi olurlar.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf gibi hizmeti olanlar için sadece emeklilik yaş hesabında 5434 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınır. Şayet 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, veya esnaf olarak başlamış olup da 23/05/2002 tarihine kadar SGK primleri ödenmiş hizmetlerin toplamı 3 tam yıl veya daha fazla olduğunda emeklilik yaşı daha önceye gider, yoksa kadın ise 58, erkek ise 60 yaş şartına tabi olurlar.

Memurlar için emeklilik yaşının hesabında 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresi esas alınır, sigortalı işe giriş tarihi belirleyici olmaz.

8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde çalışması olmayıp, bu tarihten sonra göreve giren memurlardan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaş grubuna dahil olurlar ve her ikisinin de emeklilik hizmet süresinin 25 yıl olması gereklidir.

Memurların emeklilik yaş hesaplamasında ilk işe giriş tarihi esas alınmaz; Bu şekildeki işlem, işçi statüsünde olanların kademeli yaş gruplarının belirlenmesinde kullanılır, yani 506 sayılı Kanun geçici madde 81 hükmüne göre yaş gruplarının belirlenmesinde sigortalı olarak ilk işe giriş tarihine bakılmaktadır (staj sigortalılığı hariç).

İsteğe bağlı iştirakçilik sisteminden 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan memurlar yararlanabilmektedirler. Bu sistemden en az 10 tam yıl fiili hizmeti olup da istifa edenler yine memurluk statüsünde isteğe bağlı iştirakçiliğini devam ettirebilmektedirler. Ancak, 5434 e tabi olmayanlar ise isteğe bağlı sigortalılık sistemine dahil olurlar ve bu süreleri esnaf statüsünde geçmiş süre kabul edilir.

Kısmi emeklilik, yani 15 yıl + 61 yaş dolumu ile emeklilik te mümkündür.

Açıklamalarımız bağlamında sorularınızı şu şekilde değerlendirmekteyiz.

Soru 1-Emeklilik şartlarında hangi kanuna (5434 veya 5510) tabiyim?

Cevap 1- Emeklilik hizmet ve yaşı açısından 5434 uygulanır ve 25 hizmet yılı ve 60 yaşınızı doldurmanız gerekir. Emekli aylığı bağlanması açısından ise tamamıyla 5510 sayılı Kanun uygulanır ve ortalama kazançlarınız üzerinden aylık tutarı hesaplanır. Bu işlem 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 hükmü gereği olmaktadır.

Soru 2- 25 yıl sigortalılık süresi mi yoksa fiili hizmet yılı mı gerekli; eğer 25 hizmet yılı ise ssk hizmetlerim fiili hizmet yılına dahil mi yoksa sadece emekli sandığı hizmetimi gerekli?

KAPAT [X]

Cevap 2- Sigortalılık süresi uygulanmaz, SGK primleri ödenmiş hizmetler toplamı uygulanır, 25 hizmet toplamına sadece memurluk hizmeti değil işçi, esnaf olarak geçen hizmetlerde dahil edilir.

Soru 3- İsteğe bağlı emeklilik yapmak istesem ne kadar gün prim ödeme yapmalıyım ve hangi sigorta kolundan emekli olurum?

Cevap 3- 1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetiniz olmadığından isteğe bağlı emeklilik düşündüğünüzde bu süre tamamıyla bağ-kur statüsünde geçen hizmet olarak dikkate alınır ve bu süre de 1259 günden daha fazla olursa bağ-kur emeklilik şartlarına tabi olursunuz.

Soru 4-Kısmi emeklilik hakkım varsa hangi şartlara (yıl,yaş ve prim) tabiyim?

Cevap 4- Memurluk statüsünü devam ettirip 15 yıl + 61 yaş emeklilik şartlarını taşıdığınızda emekli aylığı bağlanma şartlarını kazanabileceğinizi, değerlendirmekteyiz.

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