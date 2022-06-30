Vergi Müfettişleri Derneği: Özlük haklarında adalet istiyoruz!

'Vergi müfettişlerinin özlük hakkı diğer müfettişlere nazaran çok düşük seviyelerde kalmaktadır" denildi.'

Vergi Müfettişleri Derneği'nden (VMD) yapılan açıklamada; vergi müfettişlerinin vergi incelemesi, denetim, araştırma, soruşturma ve teftiş görevlerini ifa ettiğini ve bu görevlerini tüm ülke çapında zorlu şartlarda gerçekleştirdiklerine vurgu yapıldı.

Öte yandan özellikle özlük konusunda ciddi sorunlar yaşandığı belirtildi.

Bu nedenle meslekten özel sektöre geçişin arttığı ve kamunun yetişmiş insan kaynağının da bu sebeple azaldığı ifade edildi.

Özlük haklarında eşitler arası adalet istiyoruz

Eşit işe eşit ücret ilkesine vurgu yapılan açıklamada, "Özlük haklarında eşitler arası adalet istiyoruz" vurgusu yapıldı. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

'Geniş anlamda devletin, dar anlamda ise kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarını ve giderlerini denetleyen Sayıştay Denetçileri, devletimizin en önemli gelir kaynağı olan vergilerin kayıp ve kaçağını denetleyen ve kayıt dışı ekonomi ile aktif mücadele ederek hazineye doğrudan gelir sağlayan Vergi Müfettişlerinin iki katından fazla maaş almakta ve hem emeklilik hem de özlük hakları bakımından çok ötesinde bulunmaktadırlar. Haklı beklentimiz, hazinenin gelir kısmını denetleyen, ülke çapında vergi incelemesi, teftiş ve soruşturma görevi ifa eden tüm mali operasyonlarda ve vergi kaçakçılıklarında üst düzey görev verilen ve görevleri başarı ile sonuçlandıran mesleğimizin tüm özlük haklarının, devletimizin harcama ve giderlerini denetleyen meslek grubu ile aynı seviyeye getirilmesidir. Eşit işe eşit ücret ilkesi çalışma hayatının temel ilkelerinden birisi olmasına rağmen farklı unvanlardaki denetim elemanlarına farklı ücretler ödenmekte, bu sebeple de vergi müfettişlerinin özlük hakkı diğer müfettişlere de nazaran çok düşük seviyelerde kalmaktadır.'

68/B Atamaları ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma bütün Vergi Müfettişlerinin hakkıdır!

'Vergi Müfettişlerinin özlük haklarının göz ardı edildiği ve sorunların giderilmesi noktasında çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamanın devamında şöyle denildi.

'657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ve kısa sürede birinci derece kadroya atanma imkanı sağlayan 68/B düzenlemesi, taşrada görev yapan şef, müdür vb. kadroların yönetici pozisyonunda olması sebebiyle ilgili memurlara uygulanmakta fakat doğrudan Bakan'a bağlı olan ve Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete'de ataması yapılan Vergi Müfettişleri'ne "tasarruf genelgesi" öne sürülerek uygulanmamaktadır. Bunun yanı sıra Vergi Denetim Kurulu'nun Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonlarına başkan ve üye olarak katılımlara getirilen aylık 3 bin TL'nin üzerindeki ücret artışının, Vergi Müfettişleri ile arasında hiyerarşik anlamda ast-üst ilişkisi olmayan idari görevli Vergi Müfettişlerine verilerek bizzat vergi incelemesi görevi ifa eden ve ülke çapında turne esasına göre çalışan, mükellef ile doğrudan temas halindeki Vergi Müfettişlerine verilmemesi kurum içindeki çalışma barışını bozmaktadır.'

Yetişme süreci en zor kariyer meslek: Vergi Müfettişliği

Vergi müfettişliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında doğrudan Bakana bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde vergi incelemesi, teftiş ve soruşturma yetkilerini haiz olarak ülke çapında görev ifa eden kariyer meslek grubudur.

KPSS Alan Bilgisi sınavı, kurum yazılı ve sözlü sınavları sonucunda özenle seçilen Vergi Müfettiş Yardımcıları, altı aylık temel eğitim, dört farklı refakat dönemi ve üç aylık hizmet içi eğitim sonucunda öncelikle iki gün dört oturumlu 15 saate yakın süren yetki sınavı sonucunda inceleme, teftiş ve soruşturma görevi yapabilmektedir. Fiilen üç yılını tamamlayan, yürüttüğü görevlerden, girmiş olduğu tüm sınavlardan ve idarecilerden alınan performans puanı ile yeterli görülen Vergi Müfettiş Yardımcıları, dört gün boyunca yirmi (20) saat süren ve kamuda en zorlu mevzuatı içeren yazılı sınav ve akabinde sözlü mülakat sınavı sonucu alınan ortalama puan sonucunda Cumhurbaşkanı Onayı ile Resmi Gazete'de Vergi Müfettişi olarak atanabiliyor.

Vergi incelemelerinde rekor üstüne rekor kırılıyor!

Ülkemizin yıllık bütçe gelirlerinin yüzde 90'ına yakını vergi gelirlerinden oluşmakta ve bu vergiler çoğunlukla beyan usulü ile tahsil edilmektedir. Vergi Müfettişleri, kayıt dışı ekonomi olarak ifade edilen, beyanlara yansıtılmayan yahut sahte belgeler ile kaçakçılık yapılarak hazinemizi zarara uğratan suç şebekeleri, büyük mükellef grupları ve fiktif ticari muamelelerin denetimini yapıyor.

Devletin en büyük finansman kaynağı olan ve ekonomimize beyan yoluyla intikal ettirilmemiş yıllık "yüz milyarlarca liralık" matrah farkları tespit eden vergi müfettişleri, hem vergi aslı hem de vergi cezaları öneren raporlar tanzim ederek görevlerini layıkıyla yerine getiriyorlar.

Bu anlamda son beş yılda her yıl 20-25 milyar TL vergi, 45-50 milyar TL vergi cezası tarhiyatı yapılmıştır. 2021 yılında 25 milyar vergi, 50 milyar vergi cezası tarhiyatı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında şu ana kadar tarh edilen tutar 35 milyar TL civarındadır. Bu veriler yazılan vergi inceleme raporlarına dayanmakta olup matrah artırımı sonucunda tarh edilen tutarlar dahil değildir.

15 Temmuz sürecinde terör örgütünün mali yapılanmaları deşifre edildi!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı dönemlerde kurulan "İnceleme ve Değerlendirme Komisyonlarına" başkanlık eden vergi müfettişleri, ülke çapında yürütülen tüm operasyonlarda, el koymalarda, teröre yardım eden mükellef gruplarının vergisel yönden incelemelerinde üst düzey görevler üstlendi. Yürütülen incelemeler sonucu yazılan raporlar sayesinde FETÖ'nün mali yapılanmaları çökertilerek mal varlıklarının hazinemize intikali sağlandı.

Stokçuluk ve fahiş fiyat artışı denetimlerinde Vergi Müfettişleri sahaya indi

Covid-19 Pandemisi başladığı ilk günlerden itibaren yaşanan maske, kolonya başta olmak üzere sağlık ve hijyen ürünlerinde yapılan fahiş fiyat artışlarının denetiminde sahaya inen vergi müfettişleri, yoğun denetimler yapan meslek gruplarının başında yer alıyor.

Ülkemizin içinden bulunduğu zorlu ekonomik koşullarda vatandaşlarımızın alım güçlerini daha da zora sokan ve haksız/fahiş fiyat artışları yapan gıda, otomotiv, sağlık vb. sektörlerin denetlenmesi ile nihai ürünlere getirilen vergi indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığının denetimi için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin emri ile en güçlü denetim ordusu olarak sahaya inerek denetimler gerçekleştirmiştir.

Silici operasyonları ile akaryakıt sektöründeki vergi kaçakçılığı ortaya çıkarıldı

2021 yılında başlayan SİLİCİ adlı operasyonlarla gerçekleştirilen akaryakıt sektöründeki vergi kaçakçılığı denetimlerinde eş zamanlı operasyonlarda tüm mali el koyma ve vergi incelemesi işlemlerini ülke çapında zor koşullarda yürüten vergi müfettişleri, büyük başarı sağladı. Akaryakıt sektöründeki milyarlarca liralık vergi kayıp ve kaçağının tespit edilmesinde büyük görevler ifa ederek arama kararları neticesinde el koyulan mali bilgi ve belgelerin vergisel incelemelerini yaparak kamuoyunun maddi zarara uğramasının önüne geçildi.

Demir Yumruk Operasyonu'nda Vergi Müfettişlerine yine önemli görev

Demir-çelik sektöründe tekelleşen ve bu sayede vergi kaçakçılığı yoluyla devleti 25 milyar liranın üzerinde zarara uğratan suç şebekelerine ülke genelinde yapılan DEMİR YUMRUK operasyonları ile yine en önemli ve vazgeçilmez meslek grubu olarak vergi kayıp ve kaçağının tespit edilmesinde görevler üstlenen vergi müfettişleri, devamında yürütülecek vergi incelemelerinde de büyük görevler ifa etti.