Susuzluk kabusu... Kuraklık Avrupa'nın kapısında

MSB: Derecik bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Derecik bölgesinde 1 asker şehit oldu
Bayramda Yola Çıkmadan Kaskoda 250 TL İndirim
Bayramda Yola Çıkmadan Kaskoda 250 TL İndirim
Sponsorlu İçerik
Sağlık-Sen: Toplu sözleşme ikramiyesi 706 TL'ye çıktı
Sağlık-Sen: Toplu sözleşme ikramiyesi 706 TL'ye çıktı
Belediye seçiminde sıfır oy almıştı, nedenini açıkladı
Belediye seçiminde sıfır oy almıştı, nedenini açıkladı
Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi
Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi
Kadın doğum uzmanı bulunmayan ilçede, her hafta farklı bir doktor görev yapacak
Kadın doğum uzmanı bulunmayan ilçede, her hafta farklı bir doktor görev yapacak
Benzin zammı iptal edildi
Benzin zammı iptal edildi
Emniyetten videolu uyarı: Sahte para böyle anlaşılır
Emniyetten videolu uyarı: Sahte para böyle anlaşılır
Komisyon, polise yumruk atan vekil hakkındaki kararını yarın verecek
Komisyon, polise yumruk atan vekil hakkındaki kararını yarın verecek
Bakan Bilgin: Türkiye'de bütün ailelerin kapısında otomobili var
Bakan Bilgin: Türkiye'de bütün ailelerin kapısında otomobili var
Bakan Özer'den 'ucuz ekmek üreteceğiz' sözlerine açıklama
Bakan Özer'den 'ucuz ekmek üreteceğiz' sözlerine açıklama
Yeniden yargılanan Kadir Şeker'e yine tahliye çıkmadı
Yeniden yargılanan Kadir Şeker'e yine tahliye çıkmadı
Ek Bütçe Kanunu Resmi Gazetede hala yayımlanmadı
Ek Bütçe Kanunu Resmi Gazetede hala yayımlanmadı
AK Parti 'EYT ve sözleşmelilere kadro' için tarih verdi
AK Parti 'EYT ve sözleşmelilere kadro' için tarih verdi
Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı
Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı
Şehadet vasiyetini Aile Bakanlığı gerçekleştirdi
Şehadet vasiyetini Aile Bakanlığı gerçekleştirdi
Sarallar operasyonu! Ünlü isimler emniyete çağırıldı
Sarallar operasyonu! Ünlü isimler emniyete çağırıldı
Çaya bir zam daha
Çaya bir zam daha
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele değerlendirmesi
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele değerlendirmesi
HSK'nin iki hakimi meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
HSK'nin iki hakimi meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri: Denetimler artacak
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram tedbiri: Denetimler artacak
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 25 yaralı
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 25 yaralı
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan zam yaptı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık Covid-19 verilerini açıkladı
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Bakan Bilgin'den sözleşmelilere kadro ve EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den sözleşmelilere kadro ve EYT açıklaması
Yargıtay'dan 'ayıplı mal' kararı: 10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek
Yargıtay'dan 'ayıplı mal' kararı: 10 yıllık aracını sıfırıyla değiştirecek
Yakıt ikmali yapan uzman çavuşlara kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yakıt ikmali yapan uzman çavuşlara kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Susuzluk kabusu... Kuraklık Avrupa'nın kapısında

İspanya ve Portekiz son 1.200 yılın en kurak günlerini yaşıyor. Avrupa'nın göbeğinde 1.233 km'lik Ren Nehri kuruyor. İtalya'da ise içme suyu karneyle veriliyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 06 Temmuz 2022 07:10
Yazdır
Susuzluk kabusu... Kuraklık Avrupa'nın kapısında

İklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklık artışı ve kuraklaşma süreci, şiddetlenerek çölleşme riskine doğru gidiyor. Söz konusu tehlike sadece Afrika için değil, Avrupa'nın göbeğindeki ülkeleri de tehdit ediyor. İspanya ve Portekiz en az 1.200 yıldır en kurak iklimlerini yaşıyor ve bu hem gıda üretimi hem de turizm için ciddi sonuçlar doğuruyor. Yapılan çalışmalar, bu yüzyılın sonuna kadar yağış seviyesinin yüzde 10 ila 20 daha düşebileceği yönünde...

Bu yıl mayıs ayı İspanya'da kaydedilen en sıcak ay oldu. Bölgedeki en uzun nehir olan Tagus Nehri tamamen kuruma riskiyle karşı karşıya kaldı. İklim değişikliği sonucu yağışlar 1950'den beri yılda 5-10 mm azaldı, yüzyılın sonuna kadar %10-20'lik bir düşüş bekleniyor. Güney İspanya'da ise 2100 yılına kadar zeytin üretiminde %30'luk bir düşüş öngörülüyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL

İtalyan 70 yılın en kötü kuraklığıyla mücadele ederken, ülkenin beş kuzey bölgesinde olağanüstü hal ilan etti. Son haftalarda Po Vadisi'ni etkileyen ve gittikçe kötüleşen bir kuraklık sebebiyle pazartesi günü acil durum fonları açıkladı. Kuraklık, ulusal tarımsal üretimin yüzde 30'undan fazlasının üretildiği Po Vadisi'ndeki çiftliklerin yarısını tehdit ediyor.

Maggiore ve Garda Gölleri de yılın bu zamanında normalden daha düşük su seviyelerinden etkilenirken, daha güneyde Roma'nın içinden geçen Tiber Nehrinde de su seviyeleri düştü. Son günlerde, 170 belediye kısıtlamalar ilan etti. Çeyrek milyonluk bir şehir olan Verona, içme suyunun kullanımını karneye bağlarken, Milano dekoratif çeşmelerinin kapatıldığını duyurdu. Küresel ısınmanın en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Şili'de azalan su seviyeleri nedeniyle yeni plan açıklandı. Hükümet, ülkenin 13 yıldır kuraklıkla mücadele ettiğini söylerken, suyu karneyle vermeye başlayacağını duyurdu.

KURAKLIK REN'İ VURDU

Almanya ekonomisi için çok önemli bir su yolu olan Ren Nehri'nin su seviyesi artan sıcaklıklardan dolayı hızla düşüyor. 1.233 km'lik uzunluğu ile Avrupa'nın en uzun nehirlerinden biri olan Ren Nehri'nin denize döküldüğü kollarından birinde ise Avrupa'nın en büyüğü Rotterdam Limanı bulunuyor. Ölçümlere göre Ren Nehri'nin su seviyesi her geçen gün düşüyor. En kurak sezonunu 2018 yılında yaşayan nehirdeki su seviyesi, şu anda 2018'in de altında kaldı. Kaub şehrinde suyun derinlik seviyesi bir metrenin altına indi, bazı yerlerde teknelerin geçişini engelleyen adacıklar oluştu. Almanya'da her yıl gemilerle taşınan bütün yüklerin yaklaşık yüzde 80'in Ren üzerinden taşındığına dikkat çeken uzmanlar, Strasbourg ve Basel'e kadar uzanan bu taşımacılık ağının ciddi darbe alacağını kaydetti. Uzmanlar, su seviyesinin 40 cm'ye kadar düşmesi durumunda nehir taşımacılığının imkansız hale gelebileceğini söylüyor.

60 YILIN REKORU

Çin Meteoroloji İdaresine göre sıcak hava dalgaları önümüzdeki iki hafta içinde kuzey Çin'i etkisi altına alacak. Yetkililer, önümüzdeki dört ila altı gün boyunca 250 milyondan fazla insanın 40 dereceyi aşan sıcaklıklara maruz kalacağını belirtti. Çin genelinde haziran ayı 1961'den bu yana en sıcak dönemini yaşadı.

13 MİLYON SOMALİLİ AÇ

Somali'de son 40 yılın en şiddetli kuraklığı sebebiyle gıda ve su sıkıntısı çekiliyor. Halkın yüzde 80'i aşırı kuraklık şartlarıyla savaşıyor, 13 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor. Bölgede peş peşe üç yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi, yeni gıda krizini tetikliyor. Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklıktan dolayı 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

OSMAN SAĞIRLI

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
MSB: Derecik bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Derecik bölgesinde 1 asker şehit oldu
Başpehlivan Şimşek, altın kemeri getiren oyunu eşekle çalışmış
Başpehlivan Şimşek, altın kemeri getiren oyunu eşekle çalışmış
Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi
Ömer öğretmen şehidini anlattı: Asker olmak hayaliydi
Bayram öncesi otogarlarda yoğunluk başladı
Bayram öncesi otogarlarda yoğunluk başladı
Denizde bulunan cesedi, mezarı ile birlikte sel suları sürüklemiş
Denizde bulunan cesedi, mezarı ile birlikte sel suları sürüklemiş
Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, son yolculuğuna uğurlandı

Bu Habere Tepkiniz

Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

Yeni 50-d düzenlemesi neleri getirdi?

2547 sayılı Kanununda yapılan düzenleme ile 50-d statüsündeki araştırma görevlilerine doktora sonrası ek süre hakkı verildi!
Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Yaşı beklemek üzere istifa eden memurun 'emekli ikramiyesi' artık ödenmeli!

Memurlara emekli ikramiyesi mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenmeyi beklemekte olup bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2022 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Temmuz ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Acil Nakit İhtiyacınıza Sıfır Faizli 7500 TL

Acil Nakit İhtiyacınıza Sıfır Faizli 7500 TL

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=6&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=0-faiz-7500tl_adv2113
Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Görev tazminatına ilişkin önemli karar

Sayıştay Temyiz Kurulu, İç Denetçiler ile Müfettişlerin görev tazminatı ödemelerinden mevzuatın öngördüğü % 20'lik kesintilerin yapılmamasını kamu zararı kabul eden Daire kararını onadı
KPSS'den önce çözülmesi gereken sorular

KPSS'den önce çözülmesi gereken sorular

https://www.kitapsec.com/Products/KPSS-Kitaplari/KPSS-Denemeler/
Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Adrese teslim ilanın sınavına bir kişi girecek

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi alımında yer alan özel şartlardan dolayı yazılı sınava bir kişi girecek!
İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar

İl içi yer değiştirecek öğretmenlerin bilmesi gereken hususlar
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Memurun alacağı enflasyon farkı yüzde 34.85 oldu.
TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak

TBMM 300 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2022.
MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 5.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 5 Temmuz Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 eylül 2022
Tuba Büyüküstün şaşırttı!

Tuba Büyüküstün şaşırttı!

39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, o kervana katıldı. İkiz annesi olan Büyüküstün, doğal güzelliğiyle tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ünlü oyuncu yüzünde ufak değişimler yaptı.