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Görevden alınan başmüfettişin uzman yapılmasına Danıştay'dan onay

Danıştay 2. Dairesi, Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında başmüfettiş olarak görev yapan davacının Strateji Geliştirme Başkanlığına uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.

Eklenme : 27 Temmuz 2022 12:27
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Görevden alınan başmüfettişin uzman yapılmasına Danıştay'dan onay

İlk derece mahkemesi işlemi iptal etti

Davacının mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunduğuna ilişkin soyut iddia dışında sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizliğine ilişkin yeterli bilgi ve belgenin olmadığının görüldüğü, müfettişlik görevinin diğer idari görevlerden ayrı kariyer bir görev olarak düzenlendiği, bu görevden alınmasının hukuken haklı nedenlere dayanmadığı, bu nedenle. Bakanlığı Teftiş Kurulu Başmüfettişi olan davacının başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınmasına dair işlem ile Strateji Geliştirme Başkanlığı emrine uzman olarak atanmasına ilişkin davalı idare işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

İstinaf bu kararı bozdu

Davacının, Başsavcılığın talebi üzerine bakanlıkça soruşturmacı olarak görevlendirildiği, ancak verilen görevi iade ettiği, bu eylemi nedeniyle kendisine verilen aylıktan kesme cezası kesinleştiğinden, yürüttüğü müfettişlik görevinin önem ve özelliği dikkate alındığında eyleminin müfettişlik görevinden alınmasını gerektirecek ağırlıkta olduğu kanaatine varıldığı, bu nedenle başmüfettişlik görevinden alınması ve uzman olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Danıştay 2. Dairesi bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/17679

Karar No: 2022/1784

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- .

2- . Bakanlığı

VEKİLLERİ : Av. .

KAPAT [X]

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:.. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; . Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında başmüfettiş olarak görev yapan davacı tarafından, . günlü, . sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir göreve atanmak üzere Başmüfettişlik görevinden alınmasına dair işlem ile Strateji Geliştirme Başkanlığına uzman olarak atanmasına ilişkin. günlü, . sayılı işlemin iptaline ve bu işlemler nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının tazmini ile 60.000,00-TL manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

.. İdare Mahkemesinin . günlü, E:., K:. sayılı kararıyla;

. Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 11. maddesinde; müfettişlerin, görevlerini gerektiği gibi yürütmelerini engelleyecek sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri bulunduğu saptanmadıkça, görevlerinden alınamayacakları ve kendi istekleri dışında başka görevlere atanamayacakları, sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle saptanması gerektiğinin hüküm altına alındığı, davacının mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunduğuna ilişkin soyut iddia dışında sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizliğine ilişkin yeterli bilgi ve belgenin olmadığının görüldüğü, müfettişlik görevinin diğer idari görevlerden ayrı kariyer bir görev olarak düzenlendiği, bu görevden alınmasının hukuken haklı nedenlere dayanmadığı, bu nedenle . Bakanlığı Teftiş Kurulu Başmüfettişi olan davacının başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınmasına dair işlem ile Strateji Geliştirme Başkanlığı emrine uzman olarak atanmasına ilişkin davalı idare işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline; manevi tazminata hükmedilebilmesi için, idarenin hukuka aykırı bir işlemi veya eylemi sonucu ağır bir elem ve üzüntünün duyulmuş olması ya da ilgilinin şeref ve onurunun zedelenmiş bulunması veya kişinin fizik yapısını zedeleyen, yaşama ve kazanma gücünün azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesinin gerektiği, uyuşmazlıkta idarenin hukuka aykırı bir işlemi veya eylemi sonucu davacının şeref ve haysiyetini rencide eden bir durumun bulunmadığı, işlemin tesisinde idarenin ağır bir hizmet kusurunun da olmadığı, işlemin iptalinin tek başına tazminat talebinin kabulü için yeterli olmadığı gerekçesiyle manevi tazminat isteminin ise reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi .. İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla;

Başmüfettiş olarak görev yapan davacının, . Başsavcılığının talebi üzerine. Bakanlığınca soruşturmacı olarak görevlendirildiği, ancak verilen görevi iade ettiği, bu eylemi nedeniyle kendisine verilen aylıktan kesme cezası kesinleştiğinden, yürüttüğü müfettişlik görevinin önem ve özelliği dikkate alındığında eyleminin müfettişlik görevinden alınmasını gerektirecek ağırlıkta olduğu kanaatine varıldığı, bu nedenle başmüfettişlik görevinden alınması ve uzman olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı; davacının parasal hak kayıplarının tazmini istemi bakımından taleple bağlılık ilkesine aykırı olarak İdare Mahkemesince karar verilmemiş ise de; dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığından, bu işlemler nedeniyle (parasal hak kayıplarından oluşan) maddi tazminat ödenmesi de söz konusu olamayacağından sonuç itibarıyla davacının bu kısma yönelik istinaf isteminin de reddi gerektiği belirtilerek; Mahkeme kararının manevi tazminat ödenmesi isteminin reddine ilişkin kısmı ile parasal hakların ödenmesi istemi hakkında karar verilmemesine ilişkin kısmına yönelik davacının istinaf başvurusunun reddine, davalı idarelerin istinaf başvurularının ise kabulü ile, Mahkeme kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının kaldırılmasına ve davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, dava konusu görevden alma işleminin gerekçesi olarak gösterilen disiplin işleminin de tıpkı görevden alma işlemi gibi oyun - eğlence amacıyla yapılmış olduğu; Bölge İdare Mahkemesinin, . Teftiş Kurulu Tüzüğü'nün 11. maddesine göre değerlendirme yapmadan karar verdiği, dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

DAVALI İDARELERİN CEVABI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . Bölge İdare Mahkemesi, .. İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan .-TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun'un 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın .. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 14/04/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

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