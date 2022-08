Kılıçdaroğlu yanıtladı: Adayım diyecek mi?

Kılıçdaroğlu, HaberTürk TV'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Altılı masanın ikinci tur toplantıları 2 Ekim'de başlayacak. Siz 2 Ekim'de masadaki partilere cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum diyecek misiniz?" sorusuna, "Hayır. Altı lider oturup buna karar verecek. Yeri ve zamanı gelince konuşulacak." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladığının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Onun karşısında yüzde 100 kazanacak aday olacak. Hiç kimse endişe etmesin. Altı liderin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu 13. Cumhurbaşkanı olacaktır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bir başka soru üzerine, "CHP'nin Türkiye genelinde 200 bin örneklemle Cumhurbaşkanı adayının kimin olmasına dair bir araştırma yaptıracağı"na ilişkin iddiaların, gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler listesinde olup olmadıklarına ilişkin soruyu Kılıçdaroğlu, "Öyle bir liste olmadı ki kategorik olsun veya olmasın. Hiç görüşülmedi. Görüşülmeyen konuda bizim görüş beyan etmemiz doğru değil." şeklinde yanıtladı.

- "Bir kişinin, bir partinin, devleti tek başına yönetme süreci bitmiştir"

Kemal Kılıçdaroğlu, devleti adalet ve liyakat üzerine yeniden inşa edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Tepeye oturacak kişi, aynı zamanda liderlerle beraber hareket edecek kişi olmalıdır. Altılı masa millet masasıdır. Sıradan bir masa değildir. Milletin hangi kesimine sorarsanız sorun, kendisini temsil eden bir kişiyi o masada görüyor. Bir kişinin, bir partinin, devleti tek başına yönetme süreci bitmiştir bu aşamada. Altı lider, altı parti bir araya gelip, devleti bütün kurumlarıyla adalet üzerine, her düşünceye, her inanca ve her kimliğe saygı duyarak yeniden inşa etmek zorundayız."

Seçimden sonra da altılı masanın faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Benim görüşüm, devletin yeniden inşası sürecinde bütün temel kararları altı liderin ortak alması lazım. Mesela Anayasa değişiklikleri, Meclis iç tüzüğü değişiklikleri..." dedi.

Yayımladığı videolarda, bürokratlardan önceden bilgi aldığına yönelik bir gazetede atılan "Kılıçdaroğlu'nun köstebeği kim?" manşetine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Seçim bildirgelerimizi, yaptığımız açıklamaları okusalar buna ihtiyaç duymazlar. Bu konuyu biz daha önceki seçimlerde de dile getirdik. Bugün Türkiye'nin içinde yaşadığı tablo gereği zaten bu yapılmak zorunda." ifadelerini kullandı.

Bir başka soru üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının CHP'nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Bu Çevre, Şehircilik Bakanlığını kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adaylarının ne zaman açıklanacağı sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, altı liderin "yeri ve zamanı gelince" kendi aralarında oturup konuşacağını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Adayımız, devleti bilen, devleti tanıyan liyakatı, ahlakı, adaleti bilen, bütün vatandaşlarına eşit davranan, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duyan, herkesi kucaklayan, sosyal devleti savunan, fakirin fukaranın bir anlamda yanında olan, devletin büyümesini ve kalkınmasını isteyen, egemen güçlere teslim olmayan, özellikle mal varlığı dolayısıyla teslim olmayan, Türkiye Cumhuriyeti devletini onurla temsil eden bir kişi olacaktır."

Şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanmasına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, sanatçının sözlerinin yanlış olduğunu, özür dileğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Olayı saptırmak için çareler arıyorlar. Aşağı yukarı bütün hukukçular bunun tutuklanmaya neden olamayacağını söylediler. Siz belli çevrelerden talimat alıp tutuklama yaparsanız sorun orada büyür. İmam hatipleri istismar konusu yapmak istiyorlar." dedi.

Tutuklama kararının talimatla gerçekleştirildiği iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde imam hatiplerle ilgili bir tasarrufları olup olmayacağıyla ilgili soruya, "Olacak. imam hatiplere en iyi öğretmenleri göndereceğiz. Oradaki çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacağız. Onları siyasetin odağı haline asla getirmeyeceğiz." yanıtını verdi.