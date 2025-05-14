Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar

Türkiye-AB iş birliğinin kritik önemde olduğunu belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, son beş yılda Avrupa ile ticaret hacminin yüzde 60 artmasının potansiyeli gösterdiğini ifade etti. DEİK olarak, AB ile potansiyel fırsatları gördüklerini belirten Olpak, ticari ilişkilerin bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-AB ekonomik ilişkileri gündemlerini değerlendiren bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ABD'nin vergi tarifelerinden AB ile vize serbestisine, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yeşil ve dijital ekonomiye geçiş başta olmak üzere birçok konuda Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik ilişkilerinin gelecek perspektifi konuşuldu.

Küresel Düzen Değişiyor

Nail Olpak, küresel düzenin, ABD'nin yeni yönetiminin ticaret savaşlarını canlandıran politikalarıyla yeniden şekillendiğini belirtti. Olpak, ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut düzeni değiştirdiğini ve bu belirsizlikte Türkiye ile AB'nin birlikte konum alarak stratejik bir ortaklık kurabileceğini söyledi. ABD'nin hızlı karar alma mekanizmaları ve Çin'in küresel etki alanını genişletmesi, Türkiye-AB iş birliğini daha kritik hale getiriyor. DEİK olarak, bu yeni düzende AB ile ilişkilerin ayrışan fırsatlarını net gördüklerini ve ticari ilişkilerin bu doğrultuda dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyorlar.

En Büyük Ekonomik Partnerimiz Avrupa

Nail Olpak, Avrupa'nın Türkiye'nin en büyük ticari partneri olduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

2024 yılında bölgeye olan toplam ihracat 149 milyar dolar

Bölgeden ithalat 178 milyar dolar

Toplam dış ticaret hacmi 327 milyar dolar

Avrupa'nın toplam ithalatımızdaki payı %52

Toplam ihracatımızdaki payı %57

Dış ticaret hacmimiz içindeki payı %54

Olpak, Gümrük Birliği'nin TIR kotası ve vize sorunu gibi teknik sorunlarının çözümünün yanı sıra dijitalleşme, yeşil dönüşüm, kamu alımları, e-ticaret ve hizmetler sektörü gibi yeni başlıklara açılması ve anlaşmanın günümüz şartlarına uygun şekilde hızlıca güncellenmesinin karşılıklı fayda sağlayacağını belirtti.

Ticaret 5 Yılda Yüzde 60 Arttı

Nail Olpak, vize konusuna da dikkat çekerek, tüm bu konuları 30 Nisan 2025'te Ankara'da düzenlenen Avrupa Birliği Ekonomik İlişkileri Toplantısı'nda, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile masaya yatırdıklarını söyledi. Ossowski, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde pragmatik adımların önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin bu süreçte masada olması gerektiğini net bir şekilde ifade etti. Son 5 yılda Avrupa ile ticaret hacminin yüzde 60 artması, potansiyeli gösteriyor; ancak küresel korumacılığın yükseldiği bu dönemde, modernizasyon olmadan bu potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilemeyeceği belirtildi. Vize konusu ise iş dünyası ve vatandaşların hareket kabiliyetini doğrudan etkileyen bir öncelik olarak öne çıkıyor.

İş İnsanları İçin Vize Rejimi Önerisi

DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye ve AB'nin 20 trilyon dolarlık bir ekonomiyi ve 600 milyonluk bir pazarı temsil ettiğini belirtti. Geçen yıl 20 milyon Avrupalı Türkiye'yi ziyaret etti. Ancak birçok Türk için vize almak neredeyse imkansız hale geldi. Türkiye'nin Avrupa için bir tehdit olmadığını, zaten Avrupa'nın bir parçası olduğunu vurgulayan Yalçındağ, ilk adım olarak iş insanları, akademisyenler, sanatçılar ve öğrenciler için özel bir vize rejimi önerdiklerini ifade etti. Suudi Arabistan ve birçok ülkeye bu tür düzenlemeler sunulabiliyorsa, Avrupa'nın da Türkiye'ye benzer bir imkan tanıyabileceğini belirtti.