Adalet Bakanı Tunç: Öcalan'a Umut Hakkı Söz Konusu Değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK'nın fesih kararı almasının ardından terörist başı Abdullah Öcalan'a "umut hakkı" verilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. Türkiye, uzun yıllardır mücadele ettiği terör belasından kurtulma yolunda önemli bir adım atıyor. PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası 12 Mayıs'ta örgütü feshettiklerini ve silah bıraktıklarını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından, Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilip verilmeyeceği kamuoyunda merak konusu oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde TBMM'de yapılacak AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Abdullah Öcalan'a "umut hakkı" uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruya, "Böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir görüşme de yok." şeklinde yanıt verdi.

Terörsüz Türkiye Hedefi

PKK'nın silah bırakması ve fesih kararı sonrası tarihi bir sürece evrilen Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin açıklamalar yapan Bakan Tunç, bu sürecin ülkemiz için çok önemli olduğunu vurguladı. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması kararı, özellikle 40 yıldan fazla gelişmenin ve kalkınmanın önünde engel olan terör belasından kurtulmamız bakımından büyük önem taşıyor.

Bu sürece kolay gelinmedi; 40 yıldan fazla büyük bir mücadele gerçekleştirildi.

Bu mücadelede binlerce şehit verildi ve trilyonlarca maddi kayıp yaşandı.

Bundan sonraki süreçte terörün olmaması, terörsüz bir Türkiye'ye adım atmamız ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın emniyeti açısından çok önemli.

DEM Parti'nin Ziyareti ve Yasal Düzenlemeler

Bakan Tunç, DEM Partisi'nin bu süreçte Adalet Bakanlığı'nı ziyaret ettiğini ve birtakım görüş ve önerilerde bulunduğunu belirtti. Görüş alışverişinde bulunulduğunu ve daha önceden de devam eden çalışmaların olduğunu ifade etti.

Yargı Reformu Stratejisi ve Terörle Mücadele

Yargı Reformu Stratejisi kapsamında geçmiş dönemlerde demokratikleşme adımları atıldı ve hukuk devleti ilkesini güçlendiren, temel hak ve özgürlükleri tahkim eden önemli ilerlemeler sağlandı. Teröre zemin hazırlayan istismar konusu olan bütün alanlar, 2002'de OHAL'in kaldırılmasından başlayarak birer birer ortadan kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesi sayesinde bu noktaya gelindi.

Alternatif İnfaz Usulleri ve Hasta Hükümlüler

Bakan Tunç, hasta hükümlü ve tutukluların durumu ile ilgili olarak alternatif infaz usullerinin kanunda yer aldığını belirtti. Cezaevlerinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyecek şekilde hasta olan hükümlü ve tutuklular için rehabilitasyon tipi cezaevlerinde hem tedavi hem de infaz süreci yürütülüyor. Özellikle beş yılın altında işlenen suçlar bakımından bu uygulama geçerli. Bu konuda değerlendirme elbette ki Meclis'te milletvekilleri tarafından yapılabilir ve uygulanabilirliği daha da genişletilebilir.