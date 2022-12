Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Demirtaş (25), yaklaşık 2 ay önce mağarada saklanan PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Çatışmada sol üst kasığına mermi isabet eden Demirtaş'ın sağ bacağını isabet eden mermi ise cep telefonu engeline takıldı. Sağ cebindeki cep telefonu sayesinde kurtulan Demirtaş, yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ile hastaneye sevk edildi. Ankara'da 2 ay boyunca tedavi gören Demirtaş, taburcu edildikten sonra memleketi Trabzon'un Of ilçesine geldi. Kıyıcık mahallesindeki evinde ailesi ile birlikte vakit geçiren uzman çavuş tekrar Ankara'ya giderek tedavi görecek. Tedavi sürecinin ardından tekrar üniformasını giyerek silah arkadaşlarının yanına gitmek isteyen uzman çavuşu Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik ziyaret etti. Kaymakam Demirer ve Başkan Sarıalioğlu, gazi Demirtaş'ı evinde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Kapımız 24 saat açık. Vatan için göğsünü siper eden kahraman gazilerimize minnettarız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaşanan kahramanlık destanları asla unutulmayacak" dedi.

"Gözlerimi hastanede açtım"

4,5 senedir Suriye bölgesinde görev yaptığını belirten Piyade Uzman Çavuş Mehmet Demirtaş, "Yeni tayin olduğum Siirt 3. Tugay Komutanlığı'nda Pençe Kilit Harekatına katıldım. Gözetleme faaliyetini gerçekleştirdiğim esnada mevzide karşıdaki mağarada içinde hala terörist unsurlarının bulunduğu tespit edildi. Mağaradan bölgemize gerçekleştirilen taciz atışı esnasında vücuduma sol üst kasıktan bir adet sağ bacağımı da telefonun üzerine gelmek şartıyla içeri girmedi. Üste kalma şartıyla ikinci kurşunla yaralandım. Yaralandıktan sonra ilk müdahaleyi eğitimindeki kolumdaki sıhhiye elemanı gerçekleştirdi. Sonra bir üst tepedeki sağlık astsubayımız yanıma intikal etti ivedi bir şekilde ikinci müdahaleye yaptı. Beni helikopterin olduğu bölgeye getirdiler. O esnada ben bilincimi kaybettim. Gözlerimi hastanede açtım. 2 aylık bir tedavi sürecim oldu. Taburcu oldum memleketime geldim. Psikolojik olarak atlattım gibi. İster istemez akılda kalan şeyler olabiliyor. Ama sonuçta biz bunları bile bile, göz göre çıktık. Yanımızda şehit olan arkadaşlarımız ve komutanlarımız oldu. Bundan sonra sağlığım el verirse eğer doktorlarımızda artık sen görev yapabilirsin artık sıkıntı yok derse kendimi iyi hissettiğim sürece görevime devam edeceğim. Şanlı üniformayı her zaman giymeyi devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Cebindeki cep telefonunun merminin hızını kestiğini kaydeden Demirtaş, "Telefon sağ cebimdeydi. Mermi telefonun içine değil sağ üst köşeden giriyor merminin hızını kesiyor. Hızını kesince arkadan çıkıp sağ üst bacağım orada kalıyor. Bunu bana doktorlar söyledi. Telefon olmasaydı oraya giren mermi belki de şuan burada olmazdım. Allah'ın bileceği bir iş. Timdeki sıhhiye elemanına, sağlık astsubayıma ve arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlar benim için canla başla mücadele ettiler. Vurulduktan sonra 1 saat dilimi aklımın ucundan saniye saniye geçiyor. Benim için yapılanlar, verilen mücadele birlik ruhu olduğu müddetçe istersek 10 şehit verelim, istersek 10 bin şehit verelim kolay kolayına yıkılmayız. İnşallah ömür boyu böyle devam eder. Bir aylık bir iznim var sonrasında tekrar Ankara'ya döneceğim. Hem kontrol hem de fizik tedavi süreci ile çalışmayan sol bacağımı çalıştırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.