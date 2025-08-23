TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu'na çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 17.00'da Dolmabahçe Sarayı'nda 21 pare top atışı ve çimariva ile selamlanacak.

Türkiye'nin mavi vatandaki gururu, Zafer Yolcuğuna başladı. Gençlere teknoloji ve savunma sanayii alanında ilham vermeyi amaçlayan yolculuk, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın iş birliğinde hazırlandı.

Türk donanmasının en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Çanakkale'den hareket etti. İstanbul Sarayburnu'nda demirleyecek.

Mavi Vatanın Amiral Gemisi TCG ANADOLU, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için İstanbul'a gidiyor.

