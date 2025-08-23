Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
TCG Anadolu 'Zafer Yolculuğu'na çıktı

Dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin en büyük yerli askeri gemisi, Mavi Vatanın Kalkanı TCG ANADOLU Zafer Yolculuğu'na başladı. 350 gençle Çanakkale'den hareket eden dev askeri gemi, İstanbul'a demirleyecek. Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı milli mücadele ruhuyla kutlanacak.

Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 11:00
350 genç dünyanın ilk SİHA gemisinde yolculuk ediyor. Milli mücadele ruhu yeniden yaşatılıyor.

Mavi Vatanın Amiral Gemisi TCG ANADOLU, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için İstanbul'a gidiyor.

Türk donanmasının en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Çanakkale'den hareket etti. İstanbul Sarayburnu'nda demirleyecek.

Türkiye'nin mavi vatandaki gururu, Zafer Yolcuğuna başladı. Gençlere teknoloji ve savunma sanayii alanında ilham vermeyi amaçlayan yolculuk, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın iş birliğinde hazırlandı.

Alanlarında üstün başarı gösteren 350 genç, Zafer Yolculuğu'na eşlik ediyor.

8 saat sürecek yolculuk boyunca TCG Anadolu gemisi gençlere tanıtılacak. Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlilerince konferans verilecek.

Sarayburnu'na ulaşan Mavi Vatanın Amiral Gemisi TCG ANADOLU, resmi törenle karşılanacak.

Geçişe, TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Atak, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve Hızırreis katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 17.00'da Dolmabahçe Sarayı'nda 21 pare top atışı ve çimariva ile selamlanacak.

