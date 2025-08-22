Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM: Irak-Türkiye Boru Hattı Gelirinde Kayıp Yok!
Bakan Yumaklı'dan Belediyelere Çağrı: İçme Suyu Önceliğiniz Olsun
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, okul sezonunda hem ailelerin hem de işletmelerin yükünü hafifletmek amacıyla bazı ürün gruplarında geçici KDV indirimi uygulanması gerektiğini söyledi. Baran, "Eylül ve ekim aylarını kapsayacak şekilde bazı ürün gruplarında KDV oranının geçici olarak yüzde 1'e indirilmesini öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, okulların açılmasına kısa bir süre kala okul malzemeleri ile ilgili 'KDV tatili' önerisinde bulundu.

Maliyet ve kur baskısı artıyor

Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, iç piyasada artan enerji ve işçilik maliyetleri ile kur baskısının, başta hazır giyim ve ayakkabı olmak üzere birçok sektörde uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirtti. Enflasyonda düşüş trendinin umut verici olduğuna dikkat çeken Baran, işletmelerin hala bazı sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Okul ihtiyaçlarında ekonomik tablo dikkate alınmalı"

Aynı dönemde ailelerin de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlandığını hatırlatan Baran, bu tablonun dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

ATO'dan 'KDV tatili' önerisi geldi

ATO Başkanı Baran, okulların açıldığı dönemi kapsayacak şekilde KDV tatilinin başlatılmasını ve belirli ürün gruplarında oranın yüzde 1'e indirilmesini önerdi. Baran, "Eylül ve ekim aylarını kapsayacak şekilde, yani okulların açıldığı dönemde KDV tatilinin başlamasını, bazı ürün gruplarında KDV oranının geçici olarak yüzde 1'e indirilmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının KDV'yi yüzde 1'e kadar indirme yetkisi var

2008'de yaşanan küresel ekonomik kriz döneminde benzer uygulamalara gidildiğini hatırlatan Baran, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28'inci maddesinin Cumhurbaşkanı'na KDV oranlarını yüzde 1'e kadar indirme yetkisi verdiğini hatırlattı.

"Okul ihtiyaç kalemlerindeki indirim aile bütçesini rahatlatır"

Giyim, ayakkabı, okul ve kırtasiye malzemeleri ile öğrencilere yönelik bilgisayar ve yazılım gibi kalemlerde yapılacak geçici indirimin hem ailelerin bütçesini rahatlatacağını hem de işletmelerin elini güçlendireceğini dile getiren Baran, bu indirimin, enflasyondaki iniş ivmesine de katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

