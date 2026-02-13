Hasta muayene ederken kalp krizi geçirerek vefat etti
Sivas'ın Divriği ilçesinde uzun yıllardır görev yapan ve ilçe halkı tarafından sevilen Doç. Dr. Ömer Yılmaz, Divriği Devlet Hastanesi'ndeki mesaisi sırasında yaşamını yitirdi. Bir hastasını muayene ettiği esnada aniden fenalaşan 71 yaşındaki Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Meslektaşlarının hastane ortamındaki tüm acil müdahalelerine rağmen kurtarılamayan emektar hekim, düzenlenen resmi törenin ardından Divriği'de toprağa verildi.
Yılmaz, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhum doktor için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.
Törene ilçe protokolü, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Yılmaz'ın naaşı, Divriği Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.