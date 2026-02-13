3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Fatma Girik'in vasiyetinde son karar: Mahkeme 'geçerli' dedi

Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik'in vasiyetnamesine karşı açılan "iptal" davası sonuçlandı. Sanatçının kardeşi Günay Girik'in "akli dengesi yerinde değildi" ve "baskı altındaydı" iddialarını inceleyen mahkeme, Adli Tıp Kurumu'nun "fiil ehliyeti tamdır" raporu doğrultusunda davanın reddine karar verdi. Bu kararla birlikte, Girik'in tüm gayrimenkullerini yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kardeşi Müyesser Girik'e bırakan vasiyeti kesinleşmiş oldu.

Fatma Girik'in vasiyetinde son karar: Mahkeme 'geçerli' dedi

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'in vasiyetnamesine ilişkin açılan davada mahkeme, vasiyetnamenin hukuken geçerli olduğuna karar verdi.

Girik'in kardeşi Günay Girik tarafından, vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte Fatma Girik'in fiil ehliyetinin bulunmadığı ve vasiyetnamenin baskı altında hazırlandığı iddiasıyla Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde "vasiyetnamenin iptali" davası açıldı.

Yargılama sürecinde taraf tanıkları dinlendi, Girik'in sağlık kayıtları incelendi ve dosya İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Fatma Girik'in vasiyetname tarihi olan 26 Ekim 2018'de fiil ehliyetine sahip olduğunun oy birliğiyle mütalaa edildiği bildirildi.

Dava, Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Şubat tarihli kararıyla sonuçlandı. Mahkeme, davanın reddine hükmederek vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verdi.

Öte yandan, Günay Girik'in, Fatma Girik'in vefatına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı "taksirle ölüme sebebiyet verme" suç duyurusu kapsamında yürütülen soruşturmada da 18 Şubat'ta kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği öğrenildi.

Fatma Ahu Turanlı ve Müyesser Girik'in avukatları Sabit Emekdar ile Eylem Pektaş tarafından yapılan açıklamada, mahkeme kararının Girik'in özgür iradesinin hukuki teyidi niteliğinde olduğu, kararın kamuoyunda oluşan tartışmalara son verdiği ifade edildi.

Açıklamada, sürecin bir miras kavgası değil, "iradeye saygı meselesi" olduğu vurgulandı.

24 Ocak 2022'de hayatını kaybeden Fatma Girik'in, Bodrum 2. Noterliği'nde 26 Ekim 2018'de düzenlenen vasiyetnamesi, Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesince açılmış ve okunmuştu.

Vasiyetnamede, Girik'in adına kayıtlı tüm gayrimenkulleri yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bıraktığı, ayrıca bazı yakınlarına ve ev çalışanlarına da belirli miktarlarda para vasiyet ettiği belirtilmişti.

