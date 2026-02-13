Davutoğlu'ndan CHP'ye transfer tepkisi: Vekillerimize baskı yapılıyor

3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
3 KAAN yan yana: İkinci prototip ve statik test uçağı bir arada
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Kurum'dan deprem konutu ödemesi açıklaması: Aidat öder gibi ödenecek!
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
Bakan Göktaş: İBB'nin 'kreş' dediği yerler ruhsatsız ve denetim dışı
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
'Gizemli' transfer: Hesabına 426 bin lira yattı, sahibini bulamıyor!
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
KDK'den engelli çocuğu olan memura 'saatlik izin' tavsiyesi
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Davutoğlu'ndan CHP'ye transfer tepkisi: Vekillerimize baskı yapılıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'nin milletvekili transferlerine tepki göstererek vekillerine baskı yapıldığını söyledi. Davutoğlu ayrıca 2026'da seçim beklemediğini, 2027 için ise konuşmanın erken olduğunu ifade etti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 18:07, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 18:07
Yazdır
Davutoğlu'ndan CHP'ye transfer tepkisi: Vekillerimize baskı yapılıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de parlamento muhabirleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, 2026 yılı içinde seçim beklemediğini belirterek, 2027 için ise konuşmanın erken olduğunu dile getirdi.

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre;

Yeni bakanların TBMM'deki yemin töreni sırasında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin kürsüyü işgal etmeye kalkışması ve ardından yaşanan yumruklu kavgaya da değinen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamaların ardından yemin sürecinin tamamlanması gerektiğini söyledi. Tepki gösterilebileceğini ancak bunun Meclis'in itibarını zedelememesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, yaşananların Türkiye'nin köklü devlet geleneğine yakışmadığını ifade etti.

'İstifa Eden Kaybeder'

CHP'nin Yeni Yol Grubu'ndaki partilerden yaptığı milletvekili transferlerine sert tepki gösteren Davutoğlu, iktidarın transferlerini eleştirirken aynı yöntemin muhalefet tarafından uygulanmasını doğru bulmadıklarını kaydetti. DEVA Partisi ve kendi partilerinden milletvekili transferleri yapıldığını belirten Davutoğlu, Yeni Yol Grubu'nun devam edeceğini söyledi. İstifa edenin kaybedeceğini dile getiren Davutoğlu, milletvekillerine güvendiğini ve transfer için hala görüşmeler yapıldığını bildiklerini ifade etti.

"Yeni Yol Grubu'nu dağıtan tarih önünde hesap verir" diyen Davutoğlu, CHP'nin oy oranları üzerinden eleştirilerde bulundu. İki kutuplu bir siyasi zeminin Türkiye'ye fayda sağlamayacağını savunan Davutoğlu, üçüncü bir siyasi yolun gerekliliğine işaret etti.

'Türkiye'de Üçüncü Bir Alternatife İhtiyaç Var'

İttifak tartışmalarına da değinen Davutoğlu, birbirine yakın partilerin mümkünse birleşmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise ittifak kurmasının Türkiye'nin menfaatine olacağını söyledi. İyi niyetli her çabayı destekleyeceklerini belirten Davutoğlu, Türkiye'nin üçüncü bir alternatife ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber