Sahiplendiği köpekleri öldüren doktorun cezası düştü

Doktor Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanıp, Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı. Duman, 17 Ekim 2025'te görülen karar duruşmasında, 'Köpekleri öldürme' suçundan 5 yıl 2 ay, 'Hayvanlara cinsel istismar' suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 20 bin 550 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Duman ayrıca, 'Müstehcenlik' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL adli para cezası aldı ve bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Ceza Dairesi, sanık Muhammet Mustafa Duman hakkında 'Müstehcenlik', 'Ev hayvanlarını öldürme' ve 'Ev hayvanlarına cinsel saldırı' suçlamalarıyla yürütülen dosyada istinaf incelemesini tamamladı. Dosya üzerinde yapılan incelemede, hükmün kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Ceza Dairesi'nde bugün kapalı olarak görülen duruşmaya sanık Duman ve taraf avukatları katıldı. Duman savunmasında, mağdur olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Duman'ı 'Köpekleri öldürme' ve 'Müstehcenlik' suçlarından toplam 4 yıl 4 ay cezasına çarptırdı.