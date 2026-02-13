Erdoğan: Üniversiteler ideolojilerin arka bahçesi olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu anlamlı açılış töreni münasebetiyle katılımcılarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek programa katılan misafirlere, gençlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfının tüm mensuplarına ve üniversite rektörünün şahsında üniversite yönetimine şükranlarını sunan Erdoğan, konuşmasının başında bir gerçeği açık yüreklilikle ifade etmek arzusunda olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Yarım asrı bulan siyaset ve devlet hayatının her safhasında gençlerle yol yürümüş, gençlerin önünü açmış bir kardeşinizim. Ülkemizin istikbali olan gençlerle farklı vesilelerle sık sık bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyorum. Bugün de aynı heyecanı ve sevinci yaşadığımın bilinmesini isterim. Gençlerimizin çehresindeki şu aydınlığı, gözlerindeki şu ışık ve kararlılığı gördükçe bizler de her seferinde güç ve enerji tazeliyoruz. Geleceğe olan inancımızı, büyük ve güçlü Türkiye'ye olan sevdamızı, Türkiye Yüzyılı tutkumuzu sizlere baktıkça, gençlerimizle buluştukça inanın daha da perçinliyoruz. Rabb'im yolunuzu da bahtınızı da açık eylesin diyorum. Buradaki genç arkadaşlarımla birlikte kalbi Türkiye için çarpan tüm gençlere yüce Allah'tan hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 210 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdu ile 706 kişilik Kuzey Kampüs Kız Öğrenci Yurdu'nun resmi açılış töreni ile öğrenci sosyal alanlarıyla kapalı otoparkıyla ve diğer imkanlarıyla bu iki eseri üniversitenin hizmetine verdiklerini aktararak "Toplam 1 milyar 150 milyon lira değerindeki bu yatırımları hayata geçiren Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfımızı yürekten tebrik ediyorum. İşçisinden mimar ve mühendisine, yurtlarımızın yapımında emeği geçen her bir kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Yükseköğrenim süreçleri boyunca bu yurtlarda kalacak gençlerimize Rabb'imden üstün muvaffakiyetler diliyorum. Farklı şehirlerden gelen öğrencilerin gönül huzuruyla konaklayacağı, ailelerinin gözünün inşallah arkada kalmayacağı bu yurtların gençlerimize, üniversitemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir şeyi de ayrıca paylaşmak istediğine dikkati çeken Erdoğan, "Araştırma faaliyetlerinden inovasyon teşviklerine, uluslararası iş birliklerinden akademik destek programlarına, oldukça geniş bir yelpazede Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfının kuruluşundan itibaren 3 yıllık süreçte aldığı mesafe takdire şayandır. Toplam 916 öğrencinin huzur-u kalple barınacağı iki öğrenci yurdunu bu kadar kısa bir süre içerisinde nihayete erdirmek kolay bir iş değildir. Bunun için de vakfımızın tüm mensuplarını ayrıca tebrik ediyor, her birine çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Sezai Karakoç'un bir yazısında "Hayatımızı yöneten ilke sadece zeka değildir. Zekanın güçlenmişi ve olumsuzluklardan arınmışı akıl, ondan daha güçlüsü gönül ve hepsinde daha da güçlüsü ruhumuz vardır." dediğini aktardı.

Karakoç'un kaleme aldığı bu tespitlerin bugün daha da anlamlı hale geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merhum Karakoç'un dediği gibi bizler dünyaya ve ötesine sadece bilgisiyle değil, ruhuyla da gönlüyle de sezişiyle de bakan insanlarız. Hikmet ve hakikati müminin yitik malı olarak tarif eden inancımız, bize bir arayış içinde olmamızı emrediyor. Bunun yolunu ise Peygamberimiz bizlere şöyle gösteriyor. 'Ya öğreten ol ya öğrenen ol. Ya dinleyen ol ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma helak olursun.' Evet. İşte tüm mesele budur. Meselenin özü işte bu kadar açık ve sarihtir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilimin, kendileri için hikmet ve hakikate giden yolun altın anahtarı olduğunu vurgulayarak "Bizim için üniversite, ilmi fikrin yani bilginin üretim ve işleme merkezidir. Bizim için öğrenci yani talebe ise ilmi talep ettiği için bilgiye talip olduğu için talebedir. Bakınız bu topraklar asırlar boyu dünyanın dört bir yanından öğrencileri, hocaları ilim ve kültür erbabını ağırladı. Bilim insanlarımız cebirden tıbba, astronomiden coğrafyaya, mimariden şiire edebiyata kadar, ilmin ve sanatın her başlığında dünyaya kıymetli katkılar yaptı." diye konuştu.

İnsanlığın yolunu aydınlatan ışığın, uzun yıllar doğudan yükseldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle İstanbul'un ilmin, bilimin yuvası, her alanda bir merkez ve bir ışık kaynağı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet dönemiyle birlikte bu kazanımların mümkün mertebe muhafaza edilmeye, akademik müktesebatın daha da güçlendirilmeye çalışıldığını aktararak "Yani geçmişle gelecek arasındaki bağ, aksayan yönleri olsa da bir şekilde sağlandı." dedi.

- "208 yükseköğretim kurumumuzun Türkiye'nin vizyon merkezi olmasını arzu ediyoruz"

Üniversitenin akademisyenlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli hocalarım şimdi bu birikimi daha da güçlendirmemiz, aksayan taraflarını giderip eksiklerini tamamlayarak daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Bilhassa üniversitelerimizin asli misyonlarına uygun şekilde araştırmaya, özgün ve nitelikli bilgi üretmeye, Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açan projeler geliştirmeye odaklanmasının şart olduğuna inanıyorum. İster Boğaziçi gibi köklü, isterse hükümetlerimiz döneminde açılmış yeni üniversitelerimizden olsun 208 yükseköğretim kurumumuzun Türkiye'nin vizyon merkezi olmasını canıgönülden arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya hızla değişirken, Türkiye'de toplum, özel sektör, iş çevrelerimiz bu değişime ayak uydururken tüm bunların üzerine küresel ölçekte yıldızı giderek parlayan bir Türkiye gerçeği varken, üniversitelerimiz de buna adapte olmalı, kendilerini yenilemeli ve güncellemelidir. Değişimden, dönüşümden, tekamülden asla korkmamalıyız. Şunu önemle hatırlatmakta fayda görüyorum. Unutulmasın ki eğer bir yerde hareket varsa orada bereket ve başarı olur. Tersi durumda ise gerileme kaçınılmaz hale gelir. Duran pas tutar, yosun bağlar, bir müddet sonra da denklem dışı kalır. Biz Boğaziçi dahil tüm üniversitelere böyle bakıyoruz."

Üniversitelerin bu atmosfere kavuşması amacıyla var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette bu süreçte önümüzü kesenler, önümüze engel çıkartanlar oluyor. Özellikle üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelere de keyiflerince işlettikleri bir derebeylik kuranlar doğrusunu söylemek gerekirse imtiyazlarını kaybetmek istemiyor. Türkiye'nin normalleşmesi, bilim, kültür ve sanat hayatımızın çeşitlenmesi, Türk üniversitelerinin formatlanma yerine asli misyonlarına odaklanması maalesef bu kesimlerin işine gelmiyor. Üniversiteleri özgür birer bilim yuvası değil, ideolojilerin harp meydanında kontrol edilmesi gereken birer mevzi olarak gören sözde özgürlükçü fakat özde baskıcı bu zihniyete rağmen hedeflerimize doğru yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "350 bini aşkın misafir öğrenci üniversitelerimizde yüksek standartlarda öğrenim görüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, durmadan, duraksamadan ilerlemeye kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizerek "Üniversite ve hocalarımızın bir yandan evrensel nitelikte işler yaparken diğer yandan yerlileşme hamlelerini devam ettirmelerini önemsiyoruz. Boğaziçi Üniversitemizin son dönemde bu yönde önemli adımlar atmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Üniversite yönetimine, Boğaziçi mezunlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitemizin dünyanın önde gelen eğitim kurumlarında öğrenim görmüş genç akademisyenleri kadrosuna katarak tersine beyin göçüne liderlik etmesi ayrıca kayda değerdir. Türkiye'nin en seçkin yükseköğretim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitemiz inanıyorum ki Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bilgili, şuurlu ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesine anlamlı katkılar sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin takdiriyle Türkiye'nin kaptan köşküne geçtikleri günden beri eğitimin üzerinde hassasiyetle durdukları alanların en başında geldiğini belirterek "Üniversitelerimizin bilhassa uluslararası başarı listelerinde daha yüksek sıralara tırmanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 23 yıl önce eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı, 2026 yılında bu rakam yükseköğretim dahil 3 trilyon lirayı buldu. Üniversite sayımızı 76'dan 208'e, akademik personel mevcudunu ise 70 binden 187 bine ulaştırdık. Halihazırda üniversitelerimizde 6 milyon 830 bin öğrenci eğitim alıyor. Dünyanın 198 ülkesinden gelen 350 bini aşkın misafir öğrenci aynı şekilde üniversitelerimizde yüksek standartlarda öğrenim görüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, uzun yıllar Türkiye'nin kanayan yarası olan yurt sorununu yürüttükleri projelerle çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Erdoğan, "2002'de 190 olan yurt sayımızı bugün 880'e çıkardık. Yatak kapasitemizi 182 binden aldık, 1 milyona getirdik. Başvuran her öğrencimize burs veya kredi imkanı sağlıyoruz. Geçen ay müjdesini verdiğimiz Gençliğin Üretim Çağı Programı'yla genç arkadaşlarımızın iş hayatına katılma süreçlerinde de yanlarında oluyoruz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2021 yılında kurdukları Hukuk Fakültesinin bu sene ilk mezunlarını vereceğini kaydeden Erdoğan, daha evvel izole bir bölgede bulunan hazırlık okulunun yer problemini çözmek için Anadolu Hisarı Kampüsü'nü Boğaziçi Üniversitesi'ne kazandırdıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün iki önemli müjde paylaşacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'ni çok yakın bir zamanda inşallah yeniden inşa ediyoruz. 2 milyar lira yatırım değeri olan yeni kütüphanemiz üniversitemiz ve öğrencilerimiz için şimdiden hayırlı olsun. Önümüzdeki sene ise 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesi'ne tam teşekküllü ve modern bir laboratuvar binası kazandıracağız. Bu yatırımlarımız da aynı şekilde şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Üniversiteler için çalışmaya, gençler için üretmeye, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine doğru koşar adımlarla ilerlemeye devam edeceklerine dikkati çeken Erdoğan, yurtların bir kez daha hayırlı olmasını diledi.

Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı ile üniversite yönetimini tebrik eden Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitemizden yakaladığı ivmeyi sürdürmesini, doğru bildiği yolda kararlılıkla ilerlemesini bekliyor, açılış törenimize iştirak eden tüm misafirlerimize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

- Programdan notlar

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Boğaziçi Üniversitesi'nin vizyonuna ilişkin tanıtım filmi gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından celi talikle yazılan "İlim ikidir, beden ilmi ve din ilmi." şeklindeki hadisi şerifin yazılı olduğu tablo takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, kurdele kesimi öncesinde programda dua etti.

- "İnşallah süratle yeni konferans salonumuzu bitirelim"

Duanın ardından konuşan Erdoğan, "Burası 400 kişilik bir salon. Rektörümüze de söyledik. Valimize de gerekli talimatı verdik. Büyükçe bir konferans salonunu Boğaziçi Üniversitemize yakışır şekilde, bir seneyi geçmeyecek şekilde yapalım, bitirelim. Valimizden de sözünü aldık. Boğaziçi Üniversitesinin para babaları da bayağı fazla zaten. Onların da destekleriyle inşallah süratle yeni konferans salonumuzu bitirelim ve Boğaziçi Üniversitemize inşallah teslim edelim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, hitabının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, bazı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bazı AK Parti milletvekilleri ve yurtların yapımında katkısı olan bağışçılarla birlikte açılış kurdelesini kesti.