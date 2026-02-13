İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Epstein belgelerinde Dr. Mehmet Öz çıktı

ABD'de kamuoyuna açıklanan yeni Epstein dosyaları, finans, siyaset ve medya dünyasıyla kurulan ilişkileri yeniden gündeme taşıdı. Belgelerde, Dr. Mehmet Öz'ün 2016 yılında Jeffrey Epstein'a Sevgililer Günü partisi için davetiye gönderdiği bilgisi yer aldı.

Haber Giriş : 13 Şubat 2026 15:52, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 14:53
Epstein belgelerinde Dr. Mehmet Öz çıktı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler, Kongre'nin iki partinin de desteğiyle kabul ettiği yasal düzenleme kapsamında kamuoyuna açılan Epstein arşivinin bir bölümünü oluşturuyor.

MEHMET ÖZ'DEN 2016 TARİHLİ DAVET E-POSTASI

Adalet Bakanlığı belgelerine göre Mehmet Öz, 1 Şubat 2016 tarihinde Jeffrey Epstein'a e-posta göndererek Sevgililer Günü partisine davet etti. E-postanın konu satırında "Mehmet ve Liza Oz'un Sevgililer Günü Kutlaması" ifadesi yer alırken, mesajın içinde dijital davetiyeye yönlendiren bir bağlantı bulunduğu belirtildi.

BAŞKA YAZIŞMALAR DA DOSYALARDA YER ALDI

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre belgelerde Öz'ün adı başka yazışmalarda da geçiyor. Ocak 2016 tarihli bir e-postanın konu satırında "Dr Oz" ifadesi bulunurken, mesajın içeriği sansürlenmiş durumda. Dikkat çeken noktalardan biri, söz konusu davetin Epstein hakkındaki ilk cinsel suçlamaların Temmuz 2006'da kamuoyuna yansımasından yaklaşık 10 yıl sonra gönderilmiş olması.

2014'TEKİ ETKİNLİK DAVETİ

Belgelerde yer alan bir başka kayıt, 2014 yılında Preventive Medicine Research Institute tarafından düzenlenen ve Öz'ün konuşmacı olduğu etkinliğe Epstein'ın da davet edildiğini ortaya koydu. Ancak Epstein'ın bu etkinliğe katılmadığı bilgisi dosyalara yansıdı.

Epstein dosyalarında akla gelmeyecek isimler

Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından 30 Ocak'ta yayınlanan, Amerikalı pedofil ve küresel suç örgütü lideri Jeffrey Epstein ile ilgili 3 milyondan fazla belge (fotoğraf, e-posta, video), dünyayı yönetenler arasında organize bir suç ve tecavüz çetesinin olduğunu ortaya çıkardı. Küresel elitlerin karanlık çalışma biçimini ortaya çıkaran belgelerde adı geçen isimler, artık en akla gelmeyecek, en konduramayacağımız insanlara kadar uzanıyor.

Milyonlarca sayfalık e-posta, takvim kaydı ve fotoğraf, bir sistemin - gücün, paranın ve statünün iç içe geçtiği bir dünyanın - acımasızca kendilerine her türlü iğrenç suçu işlemeyi hak gördüğünü gösteriyor.

Epstein sıradan bir suçlu değildi; o, gücün karanlık bir aracısıydı. Finansın, siyasetin, kraliyet çevrelerinin ve teknoloji sermayesinin kesiştiği bir düğüm noktasında duruyordu. Dosyalardaki yazışmalar, bu isimlerin aynı davetlerde, aynı adalarda, aynı aracılar etrafında nasıl döndüğünü gösteriyor. Güçlüler, birbirini koruyan kapalı bir ekosistem kurmuş ve bu sistemde çocuklara karşı en iğrenç insanlık suçlarını işlemişler.

Bu isimler arasında kimler yok ki? Dilerseniz önce Epstein'ın yakın çevresine bir göz atalım:

Ghislaine Maxwell: Sevgilisi Maxwell ile Epstein'ın yakınlığı 1990'lara kadar uzanıyordu. Reşit olmayan kız çocuklarını ve genç kadınları işe almada önemli bir rol oynadı.

Jean-Luc Brunel: Fransız manken ajansının sahibi olan Brunel, 2004 yılında Epstein tarafından finanse edildi ve MC2 Model Management'ı kurdu. Birçok kurban, Brunel'in Epstein için kızları işe almaya yardım ettiğini ifade etti. Brunel, 2022'de yargılanmadan önce Paris'teki La Sante Hapishanesi'ndeki hücresinde intihar ederek öldü.

Darren Indyke: Epstein'ın kişisel avukatı olan Indyke, mali işlerin iç işleyişinde yer aldı. Epstein'ın vasiyetinde 50 milyon dolar almaya hak kazandığı belirtildi.

Richard Kahn: Epstein'ın muhasebecisi olan Kahn, Indyke ile birlikte Epstein'ın mirasının eş yürütücüsü olarak görev yaptı. Kahn'ın da vasiyette 25 milyon dolar almaya hak kazandığı ifade edildi.

Harry Beller: Epstein'ın mali danışmanı olan Beller, mali hayatının en hassas kısımlarını yöneten ekibin bir parçası olarak Kahn'ın yönetiminde çalışıyordu.

Lesley Groff: Savcıların 2007 yılında suçlamaya hazırlandıkları üç kişisel asistandan biriydi. Mağdurlar, insan ticareti operasyonunun seyahat ve lojistik koordinasyonuna yardım ettiğini iddia etti.

Belgede, Epstein'ın diğer bazı çalışanları ve iş ortakları da listelendi; ancak bu isimler sansürlendi. Örneğin tekstil devi Victoria's Secret'ın eski CEO'su Amerikalı milyarder iş insanı Les Wexner de uzun süredir öne çıkan bir başka isimdi. Yıllar boyunca Epstein'ın en önemli mali destekçilerinden biri oldu ve vekaletnamesine sahipti.

Dosyalarda başka kimlerin adı geçiyor?

Dosyalarda kraliyet aileleri, üst düzey politikacılar ve teknoloji devlerinden oluşan elit çevrelerin isimleri yer alıyor. O isimlerden bazıları şu şekilde:

Donald Trump: ABD Başkanı Trump'ın dosyalarda yaklaşık 4 bin kez adı geçiyor. Trump, Epstein ile ilgili herhangi bir suçu reddetti ve onunla ilişkisini yıllar önce kestiğini söyledi.

Andrew Mountbatten-Windsor: İngiltere Kralı Charles'ın küçük kardeşi Prens Andrew, geçen yıl ekim ayında kraliyet unvanından mahrum bırakıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mountbatten-Windsor'un bu ayın başlarında ABD Kongre Komitesi önünde ifade vermesini istedi.

Peter Mandelson: İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi olan Mandelson, belgelerde isminin geçmesi nedeniyle geçen hafta İngiltere İşçi Partisi'nden istifa etti.

Mette-Marit Høiby: Norveç veliaht prensesi, Epstein'ın 2008'deki mahkumiyetinden sonra onunla e-posta alışverişinde bulundu.

Ehud Barak: Eski İsrail başbakanı Barak'ın, Epstein'ın mahkumiyetinden sonra onunla yazıştığına dair kanıtlar içeren birçok belgede adı geçiyor. 2017'deki bir yazışmada Barak'ın, Epstein'ın New York'taki evinde kalma planları görülüyor. Barak, Epstein ile etkileşimlerini kabul etti; ancak hiçbir zaman uygunsuz davranışta bulunmadığını söyledi.

Bill Gates: Microsoft'un kurucu ortağı olan Gates'e ait 2013 yılına ait çok sayıda e-posta bulunuyor.

Bill Clinton: Epstein dosyalarında eski ABD başkanının dikkat çeken fotoğrafları yer alıyor.

Elon Musk: Belgeler, teknoloji milyarderi ile Epstein arasında 2012 yılına ait e-postaları ortaya koyuyor; ancak Musk, Epstein'ın adasına hiç gitmediğini söylüyor.

Richard Branson: İngiliz girişimci ve Virgin Group'un kurucu ortağı Branson'ın adı yüzlerce dosyada yer alıyor. Ancak Branson, görüşmelerinin grup ve iş ortamlarıyla sınırlı olduğunu savunuyor.

Sarah Ferguson: Prens Andrew'ın "Fergie" olarak bilinen eski eşinin adı birçok e-postada geçiyor.

Steve Bannon: Trump'ın eski baş danışmanı ile Epstein arasında çoğunlukla 2018 ve 2019 yılları arasında binlerce mesajlaşma olduğu görülüyor.

Howard Lutnick: Milyarder iş insanı ve şu anda ABD Ticaret Bakanlığı Sekreteri olan Lutnick'in, ailesiyle birlikte Little Saint James'te Epstein'ı ziyaret etmeyi planladığı belirtiliyor.

Noam Chomsky: Amerikalı akademisyen ve entelektüel olarak bilinen Chomsky'nin adı birçok belgede geçiyor. Bazı belgelerde, Epstein'a yöneltilen suçlarla ilgili basın danışmanlığı yaptığı öne sürülüyor.

Deepak Chopra: Dünyaca ünlü kişisel gelişim yazarı olarak bilinen Chopra'nın, Epstein ile 2008'deki mahkumiyetinden sonra da iletişim kurduğunu gösteren belgeler bulunuyor.

Ariane de Rothschild: Edmond de Rothschild Group'un başkanı, Epstein'ın 2019'daki tutuklanmasından önce New York ve Paris'te onunla birçok kez görüştü.

Miroslav Lajak: Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı, dışişleri bakanı olduğu 2018 yılına ait genç kızlarla ilgili e-postalar ortaya çıktıktan sonra istifa etti.

Sergey Brin: Google'ın kurucu ortağı, Epstein'ın adasını ziyaret etti ve Epstein'ın New York'taki evini ziyaret etme planları yaptı.

Thorbjørn Jagland: Norveç'in eski başbakanı, Epstein ile yaptığı e-posta yazışmaları nedeniyle yolsuzluk suçundan cezai soruşturmaya tabi tutuluyor.

Epstein belgelerinde adı geçen diğer ünlü isimlerden bazıları şunlar:

Palantir'in kurucu ortağı Peter Thiel, ABD Başkanı Bill Clinton'ın eski Hazine Bakanı Larry Summers, New York Giants'ın ortaklarından Steve Tisch, eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang ve 2016 yılında Pyrtanee LLC şirketinde Epstein ile ortaklık kuran kızı Caroline Lang, Dünya Ekonomik Forumu CEO'su Børge Brende, Norveç'in eski Ürdün ve Irak Büyükelçisi Mona Juul, Juul'un eşi Terje Rød-Larsen ve ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump hakkında yeni çekilen belgeselin yönetmeni Brett Ratner.

