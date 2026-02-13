Dolar haftayı 43,74 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 43,74 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 17:22, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,6480
|43,6490
|43,7400
|43,7410
|Avro
|52,0030
|52,0040
|51,9250
|51,9260
|Sterlin
|59,7300
|59,7400
|59,6320
|59,6420
|İsviçre frangı
|56,9150
|56,9250
|56,9090
|56,9190
|ANKARA
|ABD doları
|43,6180
|43,6980
|43,7100
|43,7900
|Avro
|51,9630
|52,0430
|51,8850
|51,9650
|Sterlin
|59,6700
|59,8800
|59,5720
|59,7820