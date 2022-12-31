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Kurtulmuş: 6'lı masanın ikisi esas dördü teferruat

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in baş başa görüşmesiyle birlikte 6'lı masanın formatının değiştiğini söyledi. Kurtulmuş, "Biz hep '6 artılı' diyorduk. Şimdi masa 2+4 oldu. 2 esas, 4 teferruat" yorumunu yaptı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 31 Aralık 2022 07:30, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 07:51
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Kurtulmuş: 6'lı masanın ikisi esas dördü teferruat

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Yeni Şafak Editör Masası'na konuk oldu. AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında hizmet ve eser siyasetiyle büyük mesafe kat edildiğini belirten Kurtulmuş, "Bu eserlerin önünü açan 2 önemli başarı var. Bunların ilki vesayeti sonlandırmak, ikincisi de özgüveni inşa etmek" dedi. AK Parti'nin Türkiye için koyduğu hedeflerin önemli bölümünü gerçekleştirdiğini dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin önüne yeni hedefler koyması lazım. Onu da 'Türkiye Yüzyılı' başlığı ile ortaya koyduk. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılıyla başlayacak dönemin, dünyada bir Türkiye Yüzyılı haline dönüştürülmesi için gayret edeceğiz" diye konuştu.

AK PARTİ'NİN OYLARINDA ARTIŞ VAR

2023 seçimleri öncesi AK Parti'nin oy oranında yükselen bir trend olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Bunun iki nedeni var. Birincisi sahada görülen başarılar. Tarımsal ürünlere verilen fiyatlar, TOKİ'nin kampanyası, TOGG'un açılışı, Yusufeli Barajı'nın açılışı gibi güven arttıran çalışmalarla yükseliş trendine girdik. Pandemi ve sonrasındaki ekonomik türbülanstan çıkışın sağlanması, dünyadan daha hızlı toparlanmamız büyük bir avantaj oldu. Bizi eleştirenler bile 'Yaparsa yine Erdoğan, yine AK Parti yapar' diye düşünmeye başladı. Karşı tarafın da (6'lı masa) dağınık görüntü sergilemesi, AK Parti'nin yükseliş trendine önemli katkı sağladı."


ERDOĞAN 50 YILDIR YIPRANMIYOR

Kurtulmuş, 9 defa toplanıp hala adayını açıklayamayan 6'lı masaya tepki gösterdi: "Masanın formatı değişti. Biz hep '6 artılı' diyorduk. Şimdi masa 2+4 oldu. '2 esas, 4 teferruat' şekline dönüştü. CHP ve gölgesindekileri bu millet iktidara getirmeyecektir. Milletimiz, 'Gelince bunlar ne yapacak? Bugüne kadar kaç kere toplandılar, ne karar aldılar?' diye soruyor. 2 senedir 'Adayınızı belli edin' diyoruz, '2 günde yıpratırsınız' karşılığını veriyorlar. Tayyip Erdoğan 50 yıldır siyasette, yıpranmıyor. Saraçhane'deki o şovdan sonra meselenin aday tespiti olduğunu gördük. Esas problem ortak bir fikir etrafında bütünleşememiş olmaları. Ekonomiyi nasıl yöneteceklerine, terörle mücadeleyi nasıl yapacaklarına dair ortak bir cümleleri yok."

İTHAL EKONOMİST CHP'LİLERE HAKARET

"Çalıştılar, çabaladılar bir anayasa teklifi getirdiler, okudum, bir tek şey var. Tayyip Erdoğan'dan hırslarını, anayasa metinlerinden çıkarmışlar. Öyle bir Cumhurbaşkanı ki, halk seçecek ama hiçbir yetkisi olmayacak. Üniversite birinci sınıf öğrencisi bile bilir ki, bir yerde cumhurbaşkanı da, başbakan da seçimle geliyorsa, bunun adı parlamenter sistem değil, yarı başkanlık sistemidir. Yani teklif ettikleri sistemin adını bile bilmiyorlar. Halk bu dağınıklıkları görüyor. İthal ekonomistlerle Türkiye'nin ekonomisini çözeceklerini düşünüyorlar. CHP'nin içerisinde İlhan Kesici, Ahmet Akif Hamzaçebi, Faik Öztrak gibi ekonomistler var. Her şeyden önce bu insanlara hakarettir. Millet bu çelişkileri görüyor. CHP'ye iktidar yüzü göstermez."

MAHKEME KARARIYLA SİYASET DİZAYNI OLMAZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararından sonra başlayan tartışmalara da değinen Numan Kurtulmuş, "AK Parti'nin tavrı açık ve nettir. Biz siyasi mücadelemiz boyunca, hiçbir zaman siyasi yasakların arkasına sığınarak siyaset yapmadık" dedi. Kurtulmuş şunları söyledi: "Hiçbir zaman mahkemelerin kararıyla siyasetin dizayn edilmesini doğru bulmadık. Dolayısıyla mahkemenin kararından medet ummayız. Mahkemenin kararının nasıl şekilleneceğiyle ilgilenmeyiz. Bizim ilgilendiğimiz yer siyaset meydanıdır. Siyaset meydanında da rakiplerimizle eşit şartlar altında mücadele etmek isteriz. Bu anlamda devam eden bir mahkeme süreci var. Mahkeme sürecinin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Ama özellikle İBB Başkanı üzerinden muhalefet partilerinin birtakım şovlarla yeni bir siyaset dizaynı içerisine girmemesini temenni ederiz. Biz fikirlerle ve güçlü siyasi figürlerle mücadele etmek, yarışmak isteriz."

Seçim haziranda

2023 seçim takvimine ilişkin alınan bir karar olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Şu anda seçimin tarihi Haziran 2023. Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir. Ama böyle bir konu henüz gündemimizde değil" dedi. AK Parti'nin 2023 seçimlerinde aday listesini belirlemede anahtar kelimenin "itibar" olacağını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz seçimler öncesinde 'Artık Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının arkasına gizlenerek siyaset yapma devri geride kalmıştır' dedim. Erdoğan bir dünya lideridir. Her arkadaşımızın Tayyip Erdoğan'ın davasını anlayacak, ona güç verecek bir performansının olması lazım. Aday tespit sürecinde kilit kavramın 'itibar' sözcüğü olduğu kanaatindeyim. Halkımızın 'Bu insan, bu kadın, bu adam düzgün adamdır, doğru adamdır, benim derdimi taşıyacak insandır' diyebileceği itibarlı yani 'muteber' isimler üzerinden aday tespitlerimizi yapacağız."

HER SANDIKTA EN AZ 3 AK PARTİLİ OLACAK

Sandık güvenliği için de yoğun gayret içerisinde olunacağını belirten Kurtulmuş, "Seçim günü her sandıkta en az 3 temsilcimiz olacak. Her binada kat sorumlularımız ve bina sorumlularımız var. Binada ortaya çıkması muhtemel hukuki ihtilafları çözmek için hukukçu heyetlerimiz var. Sandıklar açıldığı andan itibaren de işimiz bitmiyor. Ta ki ilçe seçim kurullarında seçim netleşene kadar arkadaşlarımız verilen her oyun takipçisi olacaklar" dedi.

Başörtüsünde samimiyet sınavı

Kurtulmuş, başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifinin referanduma gerek kalmadan TBMM'de kabul edileceğini söyledi. AK Parti ve MHP'nin teklifi çıkaracak sayısal gücü olmadığını ifade eden Kurtulmuş şöyle konuştu: "Bütün partilerle konu müzakere edildi. Şu ana kadar bazı partiler olumlu kanaat belirttiler. Şu anda kanaatini resmen ifade etmemiş olan CHP kalmıştır. Anayasa değişikliklerinde grup kararı alınamaz ama partilerin tavırları milletvekillerini de etkiler. Ben şahsen bu teklifin Meclis'e geldiğinde, referanduma gitmeyi gerektirmeyecek bir oyla Meclis'ten geçeceğini düşünüyorum. Bu bir samimiyet sınavıdır."

Fahiş kardan vazgeçin

Yüksek enflasyon konusunda tedbir almaya devam edeceklerini dile getiren Kurtulmuş, ticaretin ahlaklı yapılması gerektiğini vurguladı: "Burada hem devletin tedbir alması hem de ticaret erbabının kısa süreli yüksek karlar elde etmek yerine ticaret ahlakının kurallarına uyması lazım. Kimseden biz hayır yapmasını beklemiyoruz ama aşırı fahiş karlar meselesinden vazgeçilsin."

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