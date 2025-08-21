Toplu Sözleşmede Ar-Ge'ciler yine unutuldu!

Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında Ar-Ge ve İnovasyon alanında yapılan çalışmaların önemini bilmeyen yoktur. Bu alanda çalışmanın nitelik ve özveri istediğini de bilmeyen yoktur.

Araştırma Geliştirme alanında çalışma ortamına katılıp bu ortama ayak uyduramayarak ayrılanların fazlalığı da iyi bilinmektedir. Bunun yanında Ar-Ge alanında belli bir kapasite ve tecrübe kazanıp daha iyi şartlarda çalışma teklifleriyle kamuyu terk edenlerin sayısı da azımsanamayacak kadar çoktur. Ve bunların nedenleri de herkesçe bilinmektedir.

Tüm kısıtlı şartlara, özlük haklarının yetersizliğine rağmen bu alana kendini adamış Ar-Ge'cilerin sayısı da oldukça fazladır. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Enstitülerde 3000'e yakın mühendis Ar-Ge alanında çalışmaktadır. Nicelik, niteliğin önüne geçmiş gibi görünse de nitelik her zaman galip gelmektedir. Çünkü bu sayede tarımsal verim artmaktadır.

Tarımsal verimin ve kalitenin artmasında öncü rolü üstenen Ar-Ge'ciler, yaptıkları çalışmalarla; son 20 yılda tahıllarda %100 oranında, baklagiller ve diğer ürünlerde yaklaşık %50 oranında verim artışı sağlamışlardır. Ekim alanlarının daralmasına rağmen verim artışını sağlayıp üretim açığını kapatarak ülkemiz nüfusunun doyurulmasındaki katkının gizli kahramanları tarımın Ar-Ge'cileridir.



Tarımın Ar-Ge'cileri, 8. Toplu Sözleşmede 8. Kez unutuldular!



Emsallerinin, özel firmalarda ve yurt dışında dolarla çalıştırıldığı, özlük hakları 657'ye takılı kalan tarımın Ar-Ge'cileri, 8. Toplu Sözleşmede 8. Kez unutuldular.

Herhangi bir kurumdaki sıra sayılı şef unutulmadı ancak kendinden daha fazla maaş alan ve haklara sahip olan vasıfsız işçilerle, zor şartlarda üretime katkı sağlayan akademisyen Ar-Ge'ciler unutuldu!

Ar-Ge yapmayan X kurumunda mesaiye kalan memurlar unutulmadı. Ama Ar-Ge yapan, sabah namazına müteakip tarlaya giden ve öğlen sıcağına kadar melezleme ve ıslah çalışmaları yapan Ar-Ge çalışanları unutuldu!

X işletmesindeki rutin işini yapan memur 90 saate kadar mesai ücreti ödenmesi gerektiği hatırlandı, çalışmalarının çoğu mesai dışına taşan Ar-Ge'cinin 1 saatlik mesaisi bile hatırlanmadı!

Tarım ve Orman Bakanlığının, Genel Müdürlüklerinden en küçük birimlerine kadarki kısmı, isim isim sıralanarak unutulmadı, Ar-Ge yapan Enstitülerin kendisi ve araştırmacıları hiç yokmuş gibi unutuldu!

Yüzde doksanı kızakta olan, devlete katkısı nihayete ermiş ya da erdirilmiş ve maaşları zaten yüksek olan uzmanlar unutulmadı, verimi 1 kg daha fazla nasıl artırırım diyerek, ofisinde beynini, tarlada bedenini yoran Ar-Ge'ci unutuldu!

Aldıkları kararların, hazırladıkları raporların %90'ı mahkemeden dönenerek devlete dolaylı bir külfet oluşturan müfettişler unutulmadı, ama devlete ve gelecek nesillere hem bilimsel hem uygulamalı üretim sağlayan Ar-Ge'ciler unutuldu!

Ar-Ge'cileri ekranlarda, toplantılarda, özel ortamlarda birer plaketle ve birkaç övücü sözle hatırlamak yetmez! Kadim geleneğimiz olan; "yiğidi ölüdür hakkını ver" bağlamında hatırlamak gerekir. Pilavı kaşıklarken buğdayı, pirinci hatırlıyorsan onu üreten elleri ve onlarca yılın alın terini de hatırlamalısın!



Özlük hakları 657 havuzunda boğulan tarımın Ar-Ge'cileri sendikaların güzide yetkilileri tarafından 8. Kez unutularak kronik bir unutulma sendromuna dönüşmüş durumdadır. 8 kez unutulan 9'uncuda hatırlanır mı? Bir ümit, belki!



Tarımda yetişmiş Ar-Ge'ci kaçışı kamu zararıdır!



Özlük hakları niteliğe göre belirlenmediğinden devlet kurumlarında nitelikli Ar-Ge'ci kaçışı kronik bir hale gelmiş durumdadır.

Bu şartlarda tarımsal Ar-Ge alanında yetişmiş ve tecrübeli ustaların özel sektöre, üniversitelere ve yurt dışına geçişlerini önlemek mümkün değildir. Bunun kamu sektörüne yansıması ise ustaları kaybederek sürekli yetişmekte ve gelişmekte olan personel kitlesiyle, verimi 10 birim artıracakken 1 birim artırma şeklinde gerçekleşmesidir.



Bu durumda bunun kamudaki karşılığı zarar, Ar-Ge'cideki karşılığı ise çaresizliğin kaçışıdır! Öyleyse "Hiçbir Memurumuzu Enflasyona Ezdirmeyeceğiz! Cümlesinin devamını şöyle getirmek pek yanlış olmaz herhalde; tarımın akademisyen ameleleri olan Ar-Ge'ciler hariç!

A.Ramazan KARABULUT