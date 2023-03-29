İnşaat işçileri 'kurtarma ordusu' olabilir

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından AFAD ve STK gönüllüleri arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Zorlu süreçte, deprem bölgelerine gönüllü giden yüzlerce inşaat işçisi de enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için canla başla çalıştı. 'Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 600 bin inşaat işçisinin arama kurtarma eğitimlerine tabi tutularak ciddi bir arama kurtarma ekibi potansiyeline dönüştürülmesi mümkün mü?' sorusunu akıllara geldi.

İNŞAATÇILAR BİNAYI İYİ BİLİYOR



Muğla'da inşaat işçisi olarak çalışan Cahit Türkoğlu "İnşaatta kiriş nerededir, kolon nerededir bildiğimiz için diğerlerine göre işimiz daha kolaydı. Bir kalıp ve duvar ustasının daha kolay koordinasyon sağlamak amacıyla AFAD'dan alacağı birkaç eğitim arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yeterli olacaktır" dedi.

7 ENKAZ TEMİZLEDİK



İHH'da arama kurtarma eğitimi alan Cahit Türkoğlu, depremin ikinci günü gönüllü olarak bölgeye giderek Azeri askerlerle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını anlattı. Bölgeye içlerinde inşaat işçilerinin de bulunduğu bir ekiple giden müteahhit Medeni Demir "Ekip olarak 7 tane enkaz temizledik. Bölgede inşaat işçilerinin çok faydalı olduğunu gördüm. İşçi arkadaşlarımın da eğitim almaları konusunda teşvikte bulundum. Hepsi AFAD tarafından verilecek olan eğitimlerini tamamladılar"

diye konuştu. Depremin 3'üncü günü bölgeye giden inşaat işçisi Cengiz Bozkurt, "Arkadaşlarla birlikte bölgedeki ekibe katıldık. Ekipte birçok meslekten insan vardı. Ben oradaki malzemelere ve inşaata hakim olduğum için çok fazla sıkıntı yaşamadım. Bu inşaatları yapan da yıkan da biz olduğumuz için inşaatı iyi biliriz. AFAD gönüllüsüyüm ve daha düzenli eğitim alacağım" dedi. Van depremini yaşayan Bozkurt, 15 gün bölgede kaldığını ve orada neyin gerekli olduğunu herkesten iyi bildiğini anlattı.

ZAMANDAN TASARRUF SAĞLADILAR



Eskiden inşaat işçisi olan İHH Arama Kurtarma Doğu ve Güneydoğu bölge koordinatörü Mesut Baykara ise bölgede bulunan inşaat işçilerinin hem araç kullanmada hem de binayı analiz etme noktasında hızlı müdahaleyle zamandan tasarruf sağladığını ifade etti. Baykara, İHH ve AFAD'ın ortak projesi ile inşaat işçilerinden arama kurtarma timleri oluşturacağını bunun çalışmalarının devam ettiğinin müjdesini de verdi. Baykara, "İçlerinde inşaat işçilerinin de bulunduğu ekibimizle yaklaşık 13 gün bölgedeydik. 100'ün üzerinde insanı sağ olarak enkazdan çıkardık." açıklamasında bulundu.

İŞÇİLER ÇOK FAYDALI



Bölgeye içlerinde inşaat işçilerinin de bulunduğu bir ekiple giden müteahit Medeni Demir "Ekip olarak 7 enkaz temizledik. Bölgede inşaat işçilerinin çok faydalı olduğunu gördüm. İşçi arkadaşlarımın da eğitim almaları konusunda teşvikte bulundum. Hepsi AFAD eğitimlerini tamamladılar." dedi.

AFAD tarafından eğitim verilebilir



Taşeron işçiler de dahil olmak üzere sahada 180 inşaat işçisinin bulunduğunu söyleyen Famir Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Burak Balamir, "İnşaat işçileri arama kurtarma çalışmaları esnasında kullanılan teçhizatlara hakim ve iş gücü anlamında da çok büyük birikime sahipler. Bu nedenle inşaat işçilerine teknik bilgiler ve daha kolay koordinasyon olma noktasında AFAD tarafından eğitim verilebilir. Her ay hesaplarına yatırılan cüzi bir miktar bu işçilerimizi gönüllü olma noktasında teşvik edecektir. İnşaat işçilerinin neredeyse çoğu gurbetçi ve konteynerlarda kalıyor. Olası bir İstanbul depreminde bu eğitimleri almış kişiler en hızlı şekilde koordine olarak arama kurtarma çalışmalarına katılabilirler" şeklinde ifade etti. Famir Yapı Proje Müdürü ve İnşaat Mühendisi Serkan Başer ise "Türkiye inşaat sektöründe Çin'den sonra ikinci sırada. Nüfus yoğunluğuna baktığımız zaman çok ciddi bir rakam. Bu ekibi ulusal bir politikayla, konunun uzmanları tarafından düzenli olarak AFAD'ın eğitimlere tabi tutularak afet durumunda herkes görevini ve ne yapması gerektiğini bilecek. İnşaat işçilerinin arama kurtarma çalışmalarına katılması ciddi bir arama kurtarma ekibi potansiyeli demek." dedi.

Saliha Engin