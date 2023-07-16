2001 yılında Polis olan, Akademi okul süresini borçlanırsa EYT kapsamına girer mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmamış (işçi, esnaf veya memur olarak), yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılmasının sadece hizmet süresini artıracağı değerlendirilmekte, EYT kapsamına ise dahil etmeyeceği değerlendirilmektedir.

Soru: Ben 1997 polis akademisi girdim dört yıl polis akademisi okudum 2001 yılında memurluğa adım attım acaba EYT faydalanmak için akademi saydırmamın faydası olur mu?

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar 5434 sayılı Kanuna tabi olurlar.

8 Eylül 1999 tarihinden önce ve 1 Ekim 2008 tarihleri arasında memurluk dışında işçi veya esnaf statüsünde SGK primleri ödenmiş hizmetleri olanlar (18 yaş altında geçen işçilik hizmetleri dahil edilir) ise sadece emeklilik yaşı bakımından ve fiili hizmet süresi zammı uygulaması bakımından 5434 sayılı Kanuna olurlar.

Dolayısıyla, emeklilik yaşı hariç sadece emeklilik hizmet yıllarına bağlı olarak (EYT kapsamında) emekli olabilmek için mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak, yani SGK primleri ödenmiş şekilde çalışmaların olması gerekmektedir.

8 Eylül 1999 tarihinden önceki Okul süresini borçlanmak EYT kapsamına dahil eder mi?

5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinde yapılan düzenlemeyle, 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olan Emniyet ve TSK mensuplarının kendi hesabına görmüş oldukları akademi, fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarının başarılı öğrenim sürelerini SGK ya borçlanma yapmak suretiyle hizmet sürelerine ilave etme, hizmet kazanmaları imkanı tanınmıştır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili bir çalışma olmayıp, sadece bu şekilde yapılacak borçlanma sadece hizmeti artırır ancak kamuoyundaki ifadesiyle EYT kapsamına dahil etmez.

Genel Değerlendirme:

8 Eylül 1999 öncesi fiili çalışması olmayan ve sadece askerlik, okul süresi gibi borçlanma kapsamında olan ve borçlanılma halinde 5434 sayılı Kanun kapsamında hizmet olarak değerlendirilen durumlarda, bu sürelerin 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluk statüsünü veya fiili olarak çalışılmış bir hizmet olarak görünmeyi sağlayacak şekilde yeni bir çalışmanın yapılmasının uygun olabileceğini değerlendirmekteyiz.

NOT 1: Yapmış olduğumuz değerlendirmeler tamamıyla memur olarak görev yapmış veya yapmakta olanlarla ilgili olup, işçi veya esnaf olarak görev yapmış veya yapmakta olanlarla ilgili değildir.

NOT 2: Hem Emniyet mensuplarının, hem de TSK mensuplarının kadro görev unvanlarına göre azami olarak görev yapabilecekleri yaş hadleri 5434/Madde 40 hükmünde belirlenmiştir. Belirlenen yaş hadleri dolduğunda bu görevlerini yapmaları mümkün olmamakta, zorunlu olarak görevleriyle ilişikleri kesilmektedir. Yıpranma payları da azami görev yapabilecekleri yaş hadlerinden indirilmemekte, sadece çalışmaya başladıkları tarihlere ve toplam hizmetlere göre tespit edilen emeklilik yaş gruplarından indirilmektedir.

NOT 3: 5510 a tabi ilk defa çalışmaya başlayanların bu kapsamdaki öğrenim süreleri borçlanma yapılmaksızın hizmet sürelerine eklenmektedir. Dolayısıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Bunun için de herhangi bir borçlanma yapmalarına gerek kalmamaktadır.

Sonuç bağlamında; Sadece Akademi süresini borçlanmanızın yaş avantajı ve yıpranma payı avantajı sağlamayacağını, sadece hizmet sürenizi artıracağını değerlendirmekteyiz. Konu ile ilgili değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir. Bu konu hakkında hem Kurumunuzdan hem de SGK ndan bilgi almanızı da ayrıca tavsiye edebiliriz.

