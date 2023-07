Yönetici görevlendirme de itiraz aşamasında sunulan evraklar değerlendirmeye alınır mı?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Değerlendirme" başlıklı 21'inci maddesinde; "(1) Yeniden yönetici olarak görevlendirilmek isteyenler Ek-2'de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu, ilk defa yönetici olarak görevlendirilmek isteyenlerden yazılı sınavda başarılı olanlar ise Ek-1'de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye tabi tutulur." İle "Değerlendirme sonuçlarına itiraz" başlıklı 22'nci maddesinde; "(1) Değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren en geç beş is günü içinde il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından itiraz tarihinden itibaren en geç on is günü içerisinde incelenerek sonucu ilgiliye tebliğ edilir." hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan ilgi (a) yazı eki 2023 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takviminde; Aynı veya farklı eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin başvuruların alınması işlemlerinin 20-22 Haziran 2023 tarihleri arasında, İl Değerlendirme komisyonu tarafından müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak aynı veya farklı eğitim kurumlarında yeniden görevlendirileceklerin değerlendirilmesi işlemlerinin 23 Haziran-5 Temmuz 2023 tarihileri arasında, Değerlendirme sonuçlarına itiraz işlemlerinin ise 10-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılması gerektiği bildirilmişti.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 13.07.2023 tarih ve 79770847 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede yeniden yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunacakların değerlendirmeye esas belgelerinin, takvime göre başvurunun son günü olan 22 Haziran 2023 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 10-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazın 22 Haziran 2023 tarihine kadar teslim edilmiş belgeler üzerinden yapılan değerlendirmeye yönelik olacağı dikkate alındığında bu itiraz sürecinde yeni belge sunulması mümkün bulunmamaktadır." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR