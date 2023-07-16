YÖK'ten yeni düzenleme: Türkiye'ye yatay geçiş şartları değişti!

Yurt dışından Türkiye'ye yatay geçiş ve diploma denklik konularına ilişkin olarak Avukat Şuayp Levent, Memurlar.Net' e son değişiklikler ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Avukat Şuayp LEVENT'in YÖK düzenlemesi ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

''YÖK son yıllarda diploma denklik ve yatay geçiş ile ilgili suiistimalleri engelleyecek düzenlemeleri tedrici olarak hayata geçirdi. YÖK'ün bu son düzenlemedeki asıl amacının yükseköğretim öğrenci niteliğini ve diploma değerini korumak olduğu görülmektedir. Bilindiği üzere üniversite programlarımıza öğrenciler belli bir sınav sonrasında ve belli bir kontenjan dahilinde girebilmektedir. Hatta ek olarak meslek icrası hakkı veren Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Öğretmenlik, Mühendislik gibi alanlarda belli bir baraj (başarı sıralaması) uygulaması bulunmaktadır. Ancak yurt dışı yükseköğretim programlarına kayıtta herhangi bir kriter aranmamaktadır.

Bu nedenle, yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçi yükseköğretim kurumlarına yatay geçişte çeşitli kriterlerin aranması ve bu kriterlerin de suistimalleri önleyici, fırsat eşitliği ve sosyal adaleti sağlayıcı nitelikte olması pek tabiidir. YÖK'ün yurt dışından yatay geçişle ilgili son değişikliğine bu çerçevede bakabiliriz. YÖK yaptığı değişiklik ile daha önce aramış olduğu önemli bir kriteri geçen zaman içindeki ihtiyaçlara ve tecrübelere dayanarak yeniden düzenledi.

Bu düzenleme kısaca şu şekilde: Bir önceki düzenlemede yurt dışından Türkiye'ye yatay geçiş için, öğrencinin yurt dışında kayıtlı olduğu üniversitenin, (dönem/ sınıf, not ortalaması kriterleriyle birlikte) YÖK tarafından belirlenen sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması gerekmekteydi ve YÖK'ün belirlemiş olduğu beş sıralama kuruluşundan herhangi birinde ilk dört yüzlük dilimde olması yeterliydi. Güncel durumda ise kayıt olunan üniversitenin kayıt tarihi itibariyle YÖK'ün belirlediği en az üç sıralama kuruluşunda ilk dört yüzlük dilimde yer alması gerekmektedir.

Söz konusu düzenleme nitelikli üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin yurt dışından üniversitelerimize yatay geçiş yapabilmeleri açısından olumludur. Çünkü uluslararası sıralama kuruluşlarının her birinin üniversiteleri değerlendirirken farklı kriterleri bulunmaktadır. Bu düzenleme ile karma şekilde en az üç listede yer alması koşulunun aranması akademik açıdan daha doğru olmuştur.

YÖK'ün, yurt dışında yükseköğrenim talebinin artmasına bağlı olarak önümüzdeki zamanlarda da yükseköğretim diploma nitelik ve değerini koruma amacıyla değişen ihtiyaçlara göre Diploma Denklik ve Yurt Dışından Türkiye'ye Yatay Geçişle ilgili yeni düzenlemeler yapmasını beklemekteyim. Bu tür gelişen bir durumla ilgili olarak mevzuatın da sürekli değiştirilmesi pozitif anlamda kaçınılmazdır.''

