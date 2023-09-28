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Türkiye'nin milli uçak motoru vitrine çıktı

Milli turbofan motoru TEI-TF6000'in ilk motor bütünü TEKNOFEST İzmir'de sergilendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 11:20, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 11:42
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TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), Anadolu Ajansının (AA) 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de havacılık sanayisi için geliştirdiği motor çözümlerini tanıttı.

Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı milli turbofan motoru TEI-TF6000'in ilk motor bütünü de festival kapsamında sergilendi.

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST Ankara'da bir sonraki festivale bir prototip yetiştirme hedefini ortaya koyduklarını ve bunu başardıklarını söyledi.

Prototipe aksesuar, kablaj ve boruların ekleneceğini ifade eden Akşit, "Ekibimiz ciddi bir özveriyle, mümkün olduğunca hızlı çalışıyor. Gece-gündüz demeden yürütülen çalışmalarla fuara gelmeden bir gün önce son halini aldı. Takvim baskısı da bütün ekibimizde var. Devletimizin ihtiyacı var. İnşallah çalıştığını da uçtuğunu da görürüz." dedi.

Her yeni motorda tasarım, plastik model çıkarılması, fuar modeli oluşturulması, gerçek prototip ortaya konulması, gerçek motor üretimi ve uçuş süreçlerini izlediklerini anlatan Akşit, TF6000 motorunun da geliştirme sürecinin erken aşamalarında bulunduğunu söyledi.

Motor sesinin ne zaman duyulacağı sorusuna Akşit, "Tarih vermeyeyim. Mümkün olduğu kadar hızlı çalışıyoruz. Geçen TEKNOFEST'ten bu TEKNOFEST'e birkaç ay içinde birkaç parçadan ete emeğe bürünmüş bir motor şekline geldi. İnşallah çok sürmeyecektir. Bu süre çok olmasın diye ekibimiz bütün gücüyle çalışıyor." yanıtını verdi.

"Dönüm noktası olacak"

Savunma sanayisinde roket ve elektrik motorları dışında ihtiyaç duyulan İHA, helikopter ve uçak motorları bulunduğuna işaret eden Akşit, yürüttükleri çalışmalarla ülkenin İHA ve helikopter motor teknolojilerini kazandığını belirtti.

Mahmut Akşit, "Uçak motoru teknolojisi kalmıştı. Bu motor Türkiye'nin artık uçak motoru teknolojisini de kazandığının teyidi olacak. Öyle önemli bir dönüm noktası. Teknolojiyi kazandıktan sonra daha büyüğünü ya da küçüğünü yapmak zaman, para ve projelendirme meselesi oluyor. Önemli olan önce teknolojiyi kazanmak. Ondan sonra mümkün olduğu kadar hızlı ihtiyaç duyulan uygulamalara göre bunları uyarlayabileceğiz." diye konuştu.

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