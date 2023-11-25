İşçi statüsüne geçen ikramiye alabilir mi, şartları nedir?

Soru; 1998 den 2008 yılına kadar özel sektör SGK dan 1200 prim günüm var. 2010 -2023 gümrük muhafaza memuru olarak çalışıyorum, halen görevdeyim. Yaklaşık 4900 prim günüm emekli sandığından. Radyasyonla ilgili bir görevde görevlendirme yaptılar, Normal bir görev istedim radyasyon içermeyen, kabul edilmedi. İstifa ettikten sonra sgk lı olarak 3.5 yıl çalışıp emekli olursam Devletten emekli ikramiyesi alabilir miyim?



Detaylar/Değerlendirmeler:



2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıl hizmet içinde 3 yıl 6 ay hizmet (1260 gün) koşulu aranır.

Yine, 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar hakkında da 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesinde mutlaka memur statüsünde emekli olunma koşulu aranmaz ve 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükümleri uygulanır. Bu hükümlere göre işçi, memur hizmetleri toplamı üzerinden ister işçi statüsünde ister memurluk statüsünde emekli aylığı bağlansın, emekli aylığı bağlandığı tarihte memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılır.

Ancak, memurluktan ayrılıp işçi olarak çalışma hayatını sürdüren kişilerin memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesinde 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmüne bakılır.



Madde 14 hükmü gereği memurluk hizmet yıllarına ikramiye ödenebilmesi şartları olarak aşağıda belirttiğimiz durumlar geçerlidir;



- 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için memurluktan ayrıldıklarında 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün var mı, yok mu buna bakılır. Bu şart varsa ne zaman emekli aylığı bağlanmışsa o tarihte memurluk süresine emekli ikramiyesi ödenir.

- 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için memurluk + işçilik toplamı üzerinden emekli aylığı bağlanmasında memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi için kişinin memurluktan ayrıldığı tarihte;

1- 7000 gün hizmet süresini tamamladıktan sonra memurluktan ayrılmış olması,

2- Veya 4500 gün hizmeti olmakla birlikte 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladıktan sonra memurluktan ayrılmış olması,

gerekir. Bu şartları taşımadan memurluktan ayrılmış olup sigortalı olarak çalışıp emekli olanlar memurluk hizmet sürelerine emeklilik ikramiyesi alamazlar.



NOT: 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk kez memur olanlar, yani 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar için memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesi için aranılan önemli şart, emekli aylığı bağlanma talebinde bulunduğu esnada mutlaka memur statüsünde görev yapma şartıdır. Dolayısıyla memurluktan ayrılıp işçi olarak çalışılması ve işçi olarak çalışmakta iken emeklilik talebinde bulunulması halinde memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır. Bu konudaki değerlendirmelerimiz de sitemizde yer almaktadır.

Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek hususlar şöyledir;

1998 yılı işe başlama tarihi olarak belirtmiş olmanız ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş çalışmanız olduğunu anladığımızdan, bugün için 657 sayılı Kanuna uygun istifa etmeniz ve işçi statüsünde 3 yıl 6 aydan fazla çalışmış olmanız halinde, istifa tarihinizde 15 yıllık sigortalılık süresinden ve 3600 günden de fazla hizmetinizin olması nedeniyle, işçi statüsünden yaşlılık aylığı bağlanmış olsa dahi memurluk hizmetlerinizin her tam yılına (belirttiğiniz memurluk yılınız olan 13 tam hizmet yılına) karşılık emekli ikramiyesi alabileceğinizi,

Değerlendirmekteyiz.