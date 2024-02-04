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Hamza Dağ: İzmir'in potansiyeli çok yüksek

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, çiçek festivaline katıldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 20:56, Son Güncelleme : 04 Şubat 2024 20:58
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Hamza Dağ: İzmir'in potansiyeli çok yüksek

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayındır ilçesine bağlı Turan Mahallesi'ndeki 3. Nergis ve Kuru Çiçek Festivali'nde vatandaşlarla sohbet etti.

Etkinliğin açılışında konuşan Dağ, festivallerin şehirlerin kültürel dokusunu zenginleştirdiğini, güzelliklerini dünyaya tanıttığını söyledi.

İzmir'in her köşesinde yaşayanların festivalde bir araya geldiğini kaydeden Dağ, bu yönüyle festivalin ortak kimlik ve aidiyet duygusu açısından da önem taşıdığını belirtti.

Dağ, festivallerin İzmir'i Ege'nin incisi olmanın ötesinde, kentin kültürel bir marka haline gelmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İzmir'in potansiyeli çok yüksek. Ancak yeterince ilgi ve bakım görmeyen bir bahçeye benziyor. Mevcut yönetim, çiçekleri uzaktan seyreden, ancak onların gerçek ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyen bir bahçıvan gibi davranıyor. Bayındır'ımız da çiçeklerin anavatanı olarak, bu ilgisizliğin sonuçlarını en ağır şekilde hissediyor. Bir çiçek nasıl ki toprak, su ve güneş ışığı olmadan solup giderse, bir şehir de ilgi, hizmet ve yatırım olmadan kalkınamaz.

İzmir'imiz, maalesef şu anda bu üç temel unsurdan mahrum bırakılmış durumda. Bu durum, şehrimizin her bir köşesinde hissedilmekte. İzmir'imizin doğru ellerde, doğru yönetimle nasıl bir cennete dönüşebileceğini inşallah hep beraber 1 Nisan sabahı göstereceğiz."

Kenti ulaşımdan alt ve üst yapıya her alanda ayağa kaldıracaklarını dile getiren Dağ, "İzmir'in her bir köşesini, çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizin gurur duyacağı bir yer haline getirmek için çalışacağız. Ve hep birlikte şehrimizi her alanda bir marka şehir haline getireceğiz." diye konuştu.

Kaymakam Emin Kaymak ve Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in de katıldığı festivalde halk dansları gösterisi, nergis ve kuru çiçek güzeli yarışması, doğaya keklik salımı da gerçekleştirildi.

Hastane ziyareti

Hamza Dağ, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti.

Hastane yetkililerinden bilgi alan Dağ, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu, çocuklara oyuncak verdi.

Dağ, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini anlattı.

Bu alandaki çalışmaları için LÖSEV'e teşekkür eden Dağ, Kızılay'ın da Sağlık Bakanlığı ile uzun zamandır çalıştığını aktardı. Dağ, İzmirlilere tarama yaptırmaları ve kan bağışı çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Tedavilerinin yapılması, sağlıklarına kavuşması için Sağlık Bakanlığımız tüm hocalarımızla birlikte ciddi bir mücadele veriyor. Allah göstermesin ama böyle bir musibet de bir ailenin başına geldiğinde bizim yapabileceğimiz en güzel şey belediyesiyle, hükümetiyle, bakanlığıyla beraber o ailenin yanında sonuna kadar olmaktır. Sosyal güvence bu anlamda bütün vatandaşlarımızın en büyük güvencelerinden birisidir. Bunun yanında ilaç tedariki konusunda da Bakanlık gerekli çalışmaları yapıyor. İnşallah 1 Nisan'dan sonra belediye olarak hem binalarının yenilenmesi konusunda bakanlığın çalışmalarına destek vereceğiz, hem de hastalarımızın ihtiyaçlarının sonuna kadar destekçisi olacağız."

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