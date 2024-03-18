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İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nde 20 kişiyi öldürdü, 200 kişiyi tutukladı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği 4. baskında 20 kişiyi öldürdü, 200 kişiyi tutukladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2024 23:45, Son Güncelleme : 18 Mart 2024 23:47
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İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nde 20 kişiyi öldürdü, 200 kişiyi tutukladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 164 gündür sürerken, 7 Ekim'den bu yana 4'üncü kez Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yaklaşık 30 bin kişinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun baskın sırasında 20 kişiyi öldürdüğünü belirterek, 200 kişiyi de tutukladığını söyledi. Baskın sırasında 1 İsrail askerinin öldüğünü belirten Hagari, Şifa Hastanesi'nde para ve silah bulduklarını iddia etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00'de düzenlenen baskında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu ifade edilmiş, hastane avlusunda İsrail tanklarının bulunduğu, hastanenin özel cerrahi binasına füze fırlatıldığı ve ateş açıldığı belirtilmişti.

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