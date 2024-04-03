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Önder Kahveci: Refah payı şart oldu

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci; "Memur ve emeklilerimiz önümüzdeki süreçte daha da artacak olan enflasyondan korunmalı, alım güçleri artırılmalıdır. Bunu sağlamak için mutlak surette ilave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmalı, çalışanlara refah payı verilerek, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak ödenmesi yoluna gidilmelidir." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 11:52, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:53
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Önder Kahveci: Refah payı şart oldu

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, TÜİK'in mart ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kahvecinin açıklaması şöyle;

MART AYINDA ENFLASYON MAAŞ ZAMMINI AŞTI, REFAH PAYI ŞART OLDU

"Gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından TÜİK, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı ve ülkemiz gerçek gündemi olan ekonomiye odaklandı.

Açıklanan resmi rakamlara göre mart ayında tüketici fiyatları ortalama olarak %3,16 oranında yükseldi. Yılın ilk üç ayında enflasyon, toplamda %15,05 oldu ve yılın başında ilk altı aylık dönem için %15 maaş artışı yapılan memurlarımızın maaşları mart ayı itibarı ile resmi olarak da erimeye başladı.

Ülkemiz kamuoyu bir süredir yerel seçim gündemi ile meşgul olmaktaydı. 31 Mart 2024 günü gerçekleştirilen seçimler neticesinde halkımız demokratik tercihini yaptı ve yerel yönetimlerde önümüzdeki 5 yıl boyunca kendilerini yönetecek idarecilerini seçti. Gerçekleştirilen seçimlerde en belirleyici unsur hiç kuşkusuz ki, ekonomik gerçekler oldu.

Açıklanan enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin maaşlarının eridiğini ortaya koyuyor. Bugünden itibaren yetkililerimizin seçim gündeminden uzaklaşarak ekonomiyi gündemin birinci sırasına alması gerekiyor. Altı ay için verilen zamların üç ay içinde enflasyona yenik düşmesi, önümüzdeki bir sonrası maaş zammı sürecine kadar geçecek üç ayda memur ve emeklilerimizin yaşadığı zorlukların katlanarak artacağını göstermektedir.

Yıllık enflasyonun %68'leri aştığı ve önümüzdeki sürede %80'lere tırmanmasının beklendiği ortamda %15 maaş zammı kamu çalışanlarının ekonomik yıkımı anlamına gelecektir. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve şu anda 12 bin 54 TL dolayında bulunan ilave ek ödemenin emekliliğe sayılmaması nedeniyle memur emeklilerimiz büyük mağduriyetler yaşamakta, emekliliği yaklaşan memurlar ise ek gelir kaynağı bulma peşinde koşmaktadır.

Yükselen enflasyonun hızı çalışanların alım gücü düşürülerek kesilmeye çalışılırsa daha büyük sosyal sorunlar ortaya çıkacaktır. Enflasyonla mücadele, halkımızın alım gücü düşürülmeden katma değer yaratan üretime geçilerek sağlanmalıdır. Bu nedenle memur ve emeklilerimiz önümüzdeki süreçte daha da artacak olan enflasyondan korunmalı, alım güçleri artırılmalıdır.

Bunu sağlamak için mutlak surette ilave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmalı, çalışanlara refah payı verilerek, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak ödenmesi yoluna gidilmelidir. Bu dakikadan itibaren yetkililerimizin memur ve emekliler üzerinde oluşan ekonomik yaraları sarması en öncelikli konu olmalıdır"

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