SGK, mutat taşıt ücretlerini 4 katına kadar artırdı!

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına yapılan sevkinde, yol gideri gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenmesine ilişkin düzenlemeler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 65. maddesi, Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin 16. maddesinde yer almakta olup, Sağlık Uygulama Tebliği eki Mutat Taşıt Yol Ücreti Listesi ile de ödenecek tutarlar belirlenmektedir.

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği'nin 16. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri için ödenecek tutarlar Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Madde hükmünde ayrıca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tıbbi veya zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışına yapılan sevklerine ilişkin yol ve gündelik gideri belirli şartlarda SGK tarafından ödeneceği, refakat edilmesinde tıbbi zorunluluk bulunması halinde veya 18 yaşından küçük çocuklara refakat edilmesinde refakatçiler için de yol gideri ve gündelik ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Ayakta yapılan tedavilerde yol gideri gidiş ve dönüş tarihleri için, gündelik ise sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihler arasında kalan süre için ödenmektedir. Yatarak tedavilerde ise yol gideri ve gündelikler gidiş ve dönüş tarihleri için ödenmektedir.

16. Maddenin sekizinci fıkrasına göre, yerleşim yeri dışın yapılan sevklerde;

a) Sevk belgesinde sevk vasıtası belirtilmemiş ise mutat taşıt ücreti,

b) Kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşleri için mutat taşıt ücreti,

c) Sağlık kurulu raporu ile mutat taşıt dışındaki araçlarla (tarifeli uçak, taksi, ambulans vb.) yolculuk uygun görülmüş ise bilet veya faturada düzenlenen taşıt ücreti,

Ödenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasında mutat taşıt iki mahal arasında gidip gelmeye en uygun, kullanılması mutat ve ekonomik olan (otobüs, dolmuş vs.) taşıtlardır. Ayrıca, kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşlerinde mutat taşıt ücreti ödenmekte, yine sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt (otobüs vs.) ücreti ödenmektedir. Mutat taşıt gideri ödemelerinde fatura/ bilet ibrazı zorunlu değildir.

Aşağıda yer verdiğimiz tabloda Sağlık Uygulama Tebliği eki Mutat Taşıt Yol Ücreti Listesi ile mesafelere göre düzenlenen yol ücretlerinin önceki ve yeni halini görebilirsiniz.

Mutat Taşıt Yol Ücreti Listesi (EK-2/L)