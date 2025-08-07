CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav İlanı Yayımlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çarptığı kadının üzerinden geçmeye kalkan sürücü tutuklandı

Fethiye'de alkollü sürücü, İngiliz kadına çarptı ve tutuklandı. Olayda ağır yaralanan kadının tedavisi sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 20:24, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 20:27
Yazdır
Çarptığı kadının üzerinden geçmeye kalkan sürücü tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz uyruklu Lisa Jane Di Palma (61), 48 HC 033 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.K. tarafından yaya geçidinde çarpıldı. Olay, Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada ağır yaralanan Di Palma, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün alkollü olduğu ve kazadan sonra yaralı kadının üzerinden geçmeye çalıştığı, vatandaşlar tarafından engellendiği belirtildi.

Kazanın Detayları

  • Sürücü Ş.K., kazanın ardından gözaltına alındı.
  • Emniyetteki işlemler sırasında kardeşinin kimliğini vererek gerçek kimliğini gizlemeye çalıştı.
  • İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaralı Kadının Durumu ve Soruşturma

Kazada ağır yaralanan Lisa Jane Di Palma'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.


